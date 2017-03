Nghệ An: Khởi tố thủ quỹ lừa cô giáo cũ hơn 3,5 tỉ đồng

(PL)- Sáng 11-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Ngoan (thủ quỹ kiêm văn thư UBND thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối năm 2009, Ngoan dùng chiêu lừa “vay tiền cho thị trấn xây chợ” để chiếm đoạt tiền của nhiều người trong huyện. Ngoan đến nhà cô giáo cũ là Nguyễn Thị Hoa, dùng giấy cam kết có giả chữ ký của chủ tịch và phó chủ tịch UBND thị trấn để vay cô Hoa 3,5 tỉ đồng có lãi suất. Đầu tháng 4-2010, Ngoan lại vay tiếp cô Hoa 190 triệu đồng. Đến hạn trả tiền, Ngoan khất lần. Biết mình bị lừa, cô Hoa đã tố cáo Ngoan đến công an huyện. Hiện đã có nhiều đơn tố cáo Ngoan lừa vay tiền với lãi suất cao để chiếm đoạt. ĐẮC LAM