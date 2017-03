Nghệ An: Không có chuyện bị nghi oan trộm tiền, một GV tự tử

(PL)- Công an huyện Con Cuông và Trường mầm non xã Yên Khê (Con Cuông) khẳng định các báo đưa tin (ngày 17 và 18-4) việc cô giáo Lương Thị Loan treo cổ tự tử tại trường do bị nghi oan lấy 600 ngàn đồng của đồng nghiệp là không chính xác.

Sáng 15-4, cô Loan đến trường và bị ngộ độc nên vào nằm trong phòng hiệu trưởng Trường mầm non Yên Khê. Giáo viên và người nhà đưa cô Loan đến trạm y tế xã cấp cứu nhưng do ngộ độc nặng nên cô đã chết. Theo nhà trường và gia đình, thời gian qua cô Loan có biểu hiện bị bệnh thần kinh, bị trầm cảm và đang uống thuốc điều trị. Bà Hồ Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường mầm non Yên Khê, khẳng định: “Thời gian qua, trong trường không có giáo viên nào mất tiền nên không có ai nghi oan cho cô Loan trộm tiền”. Đ.LAM