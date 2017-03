Nghệ An: Một nhà báo tố cáo bị gí súng vào đầu

Theo đơn tố cáo, sáng 15-11, nhà báo Nguyễn Anh Bình đến cửa hàng Minh Tĩnh (số 2, đường Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An) mua bình nước thì chứng kiến sáu cán bộ TTĐT TP Vinh xử phạt cửa hàng Minh Tĩnh 50.000 đồng vì lấn chiếm vỉa hè. Thấy biên lai thu tiền phạt không ghi tên cơ quan, địa chỉ nên anh Bình hỏi: “Các đồng chí ở cơ quan nào mà thu tiền không thấy ghi rõ đơn vị, địa chỉ?”. Một thanh tra viên TTĐT dùng máy quay phim thì anh Bình yêu cầu không được chụp ảnh, quay phim và đưa thẻ nhà báo ra. Bất ngờ toàn bộ lực lượng TTĐT xông vào túm cổ, một người cầm súng gí vào đầu anh Bình. Sáng 17-11, anh Bình đến Bệnh viện đa khoa Cửa Đông TP Vinh khám. Bệnh viện chẩn đoán anh Bình bị đa chấn thương vùng ngực, cổ, mạn sườn.

Chiều 17-11, làm việc với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Đăng Hảo, Chủ tịch UBND TP Vinh, cho biết đang chỉ đạo Công an TP Vinh và kiến nghị Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc làm rõ sự việc mà nhà báo Nguyễn Anh Bình phản ánh.