Nghệ An: Một phóng viên tố cáo bị đánh tại trụ sở cảnh sát

(PL)- Ngày 6-4, phóng viên Nguyễn Hoàng Sang, thường trú Báo điện tử Vietnamnet tại Nghệ An, đã gửi đơn đến giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tố cáo một số cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (PC22) Công an tỉnh Nghệ An có hành động đánh anh.

Theo đơn tố cáo trên và bản tường trình của anh Ngô Xuân Nam, bạn anh Sang, lúc 23 giờ 30 đêm 5-4, anh Nam điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên bị phạt. Anh Nam nhờ anh Sang đến PC22 nộp phạt giúp. Nộp phạt xong, anh Sang đi ra khỏi phòng xử lý và nói: “Chúng tôi sai thì sẵn sàng nộp phạt. Nhưng tôi tin có lúc các anh cũng sai”. Vừa dứt lời, anh Sang bị 5-6 người mặc thường phục xông vào đánh.

Chiều 6-4, thượng tá Nguyễn Đình Hồng, Phó phòng PC22, cho biết: “Chúng tôi cho các chiến sĩ có liên quan tường trình vụ việc và sẽ có kết luận xử lý vụ việc vào khoảng ngày 10-4”.

Ngày 6-4, thượng tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Công an huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), cho biết đã tạm giữ Nguyễn Đoàn Hoàng Nam về hành vi đánh người.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tối 3-4, đang ăn cơm trong quán thì nhà báo Nguyễn Hoàng Thọ (Đài truyền hình Nam Trà My) bị Nam cùng hai người khác dùng chai bia vỡ đâm vào mặt làm anh Thọ gục tại chỗ. Ngày 6-4, anh Thọ vẫn chưa tỉnh, vết thương ở miệng phải khâu 11 mũi.

Ngày 6-4, nhà báo Nguyễn Anh Bình (Báo Nông Nghiệp VN, thường trú tại Văn phòng Bắc Trung bộ), cho biết đã đến làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc anh cùng phóng viên Bùi Chính Thu (Báo Hà Tĩnh) bị đe dọa chém.

Theo anh Bình, nghi vấn về việc đe dọa này là từ tuyến bài “Lâm tặc “làm cỏ” đại ngàn” của hai anh đăng trên Báo Nông Nghiệp VN cuối tháng 2.

Những ngày qua, hai phóng viên trên đã đổi số điện thoại và số xe nhưng vẫn liên tục nhận được tin nhắn đe dọa giết “Phải chết”.