Nghệ An: Người tâm thần giả công an nhận tiền mãi lộ

Ông Khánh vốn là cán bộ thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An. Năm 2004, sau khi bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, ông Khánh thường động kinh, điều trị tại BV Tâm thần tỉnh.

Từ tháng 9 đến tháng 12-2009, ông Khánh đóng giả công an, dân quân tự vệ đứng ở các ngả đường, yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ và đòi tiền mãi lộ. Cho đến lúc bị công an bắt giữ, ông Khánh đã tám lần đóng giả công an, nhận 960 ngàn đồng tiền mãi lộ. Cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên không khởi tố hình sự đối với ông Khánh do ông đang điều trị bệnh tâm thần.

T.ĐẮC