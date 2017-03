Nghệ An: Nổ súng bắt hai người mang 1,2 kg heroin

(PL)- Lúc 2 giờ ngày 31-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17) Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Nghệ An vây bắt bốn người mua, bán ma túy tại địa phận bản Kẹo Lực 2, xã Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Khi bị vây bắt, hai người đã nổ súng bắn trả lực lượng cảnh sát rồi trốn thoát vào vách núi. Công an bắn trả và bắt được Già Nỏ Dìa (40 tuổi, trú bản Huội Khe, xã Huội Tụ, huyện Kỳ Sơn) và Và Xái Đà (30 tuổi, trú bản Xám Xúm, xã Mường Lống, Kỳ Sơn). Công an kịp tước khẩu súng K54 đã lên đạn từ tay Già Nỏ Dìa và thu giữ bốn bánh heroin cùng 200 viên ma túy tổng hợp. Số ma túy trên mang từ Lào vào Việt Nam rồi đưa xuống vận chuyển bằng đường biển đi nước ngoài. Đ.LAM