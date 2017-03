Nghệ An: Sập hầm khai thác than, Hà Tĩnh hai xác chết dưới hồ nước

(PL)- Ngày 19-5, đoàn thanh tra của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan chức năng đã điều tra vụ sập hầm khai thác than tại mỏ than Khe Bố (xã Tam Quang, huyện Tương Dương) làm một người chết, ba người bị thương nặng.

Ông Kha Đình Phê, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Tương Dương, cho biết: Lúc 3 giờ sáng 18-5, trời mưa lớn, bốn công nhân của Công ty cổ phần than Khe Bố đang khai thác ở độ sâu gần 100 m thì bị một khối lượng lớn than và nước từ nóc hầm đổ xuống. Công ty đã huy động 50 công nhân cứu nạn. Đến 19 giờ cùng ngày, xác công nhân bị thiệt mạng là Lương Văn Ánh (trú bản Cò Pài, xã Tam Quang) mới được đưa lên khỏi hầm. Ba người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện huyện Con Cuông (Nghệ An). Lúc 7 giờ 45 sáng 19-5, anh Nguyễn Văn Khởi (khối phố Linh Tân, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) phát hiện hai xác chết dưới hồ nước bên đường Phan Đình Phùng (kéo dài) thuộc địa phương trên liền báo công an. Sau đó công an có mặt, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường (ảnh). Hai nạn nhân được xác định là Đào Xuân Dũng và Trương Văn Việt (đều ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà). Gần hai xác chết có một xe máy được xác định là của nạn nhân và một chiếc kim tiêm đã sử dụng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến hai cái chết trên. Đ.LAM - H.ĐỒNG