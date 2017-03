Nghệ An: Sẽ khởi tố vụ “dân lật đổ xe CSGT”

(PL)- Sáng 9-7, thượng tá Nguyễn Tiến Dần, Chánh văn phòng Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra có hay không việc thượng sĩ Nguyễn Trung Dũng và thượng sĩ Trần Văn Thái (Công an huyện Hưng Nguyên) đạp vào xe máy của Nguyễn Hữu Cự khiến anh bị tai nạn hoặc thấy anh bị tai nạn mà bỏ đi.

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 2-7 đưa tin, đêm 30-6, hàng trăm người dân đã lật xe ôtô CSGT Công an huyện Hưng Nguyên xuống ruộng. Người dân cho rằng hai chiến sĩ Dũng và Thái đã đuổi theo và đạp ngã anh Cự (ở Hưng Tây, người vi phạm luật giao thông) rồi quay xe bỏ đi. Anh Cự bị thương nặng. Ông Dần cung cấp thêm: “Theo kết luận ban đầu, việc hai chiến sĩ Dũng và Thái phát hiện anh Cự vượt đèn đỏ và tổ chức truy đuổi là có thật. Việc một số người cản trở, ném đá lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường là có thật. Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thành và tạm giữ Hoàng Văn Yên (cùng ở xã Hưng Tân, Hưng Nguyên) để điều tra hành vi kích động, lôi kéo và trực tiếp lật đổ xe CSGT. Công an huyện Hưng Nguyên đã cử người đến bệnh viện thăm hỏi anh Cự. Công an huyện Hưng Nguyên sẽ khởi tố vụ án cố ý hủy hoại tài sản nhà nước (lật xe CSGT), còn Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh khởi tố vụ tai nạn giao thông làm anh Nguyễn Văn Cự bị thương. ĐẮC LAM