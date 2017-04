(PL)- Ngày 30-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh đã quyết định tạm đình chỉ 97 phương tiện đường thủy nội địa trong tháng 6 do không đủ điều kiện hoạt động.

Phòng CSGT đường thủy đã xử phạt và chấn chỉnh 71 bến đò với 110 đò dọc, đò ngang. Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh cũng vừa phối hợp với UBND các huyện tổ chức cho gần 900 chủ bến bãi và hộ dân ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa. ĐẮC LAM



Chia sẻ