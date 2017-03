Nghệ An: Tạm giam thủ kho dược bệnh viện tham ô thuốc

(PL)- Ngày 21-12, Thượng tá Bùi Văn Ngân, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy (thủ kho dược BV huyện Quỳnh Lưu) về tội tham ô tài sản, chuyển đến Công an tỉnh để mở rộng vụ án.

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 7-11 đã đưa tin, từ năm 2006 đến tháng 7-2007, lợi dụng chính sách khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới sáu tuổi, bị can Thúy chủ mưu cùng hai kế toán bệnh viện là Nguyễn Thị Kim Oanh, Cao Thị Duyên lập hàng chục hồ sơ giả để lấy thuốc của bệnh viện trị giá hơn 200 triệu đồng. Đ.LAM