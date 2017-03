Nghệ An: Thu giữ ba con gấu ngựa, gần 400 kg tê tê

(PL)- Ngày 22-3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang làm việc với những người có liên quan để làm rõ nguồn gốc ba con gấu ngựa, hơn 400 kg tê tê và rắn hổ trâu mà lực lượng công an tỉnh này vừa bắt giữ.

Lúc 3 giờ sáng 21-3, trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Diễn Châu, tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt giữ xe ôtô biển số 36M-6702 vận chuyển gần 300 kg tê tê sống, 64 kg tê tê đã chết. Trước đó, sáng 8-3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cũng bắt giữ một vụ vận chuyển ba con gấu ngựa (khoảng một năm tuổi, trọng lượng 70 kg) và 60 kg rắn hổ trâu. Đ.LAM