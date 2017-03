(PL)- Vào lúc 1 giờ sáng qua (26-12), Công an phường Quán Bàu, TP Vinh (Nghệ An) đã kiểm tra đột xuất quán karaoke số 5 (đường Mai Hắc Đế, do Trần Thị Hải làm chủ) và bắt giữ được 10 đối tượng tuổi 16-18 đang sử dụng ma túy.

Tại trụ sở Công an phường, các con nghiện khai đã góp 1,5-2 triệu đồng/người để mua 10 viên thuốc lắc hiệu “trái tim hồng” rồi tổ chức lắc tại quán karaoke nói trên. Công an phường Quán Bàu cho biết Trần Thị Hải từng có tiền án về tội mua bán, tàng trữ chất ma túy. TR.H - HS