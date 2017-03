Nghệ An: Xe chở bồn khí gas bốc cháy

Người dân đã ra hiệu cho tài xế là Bùi Huy Hoàn cùng một phụ nữ trên xe kịp thoát thân. Công an huyện Nghi Lộc, Công an TP Vinh, lực lượng PCCC Công an Nghệ An đã dập tắt đám cháy sau 30 phút. Vụ cháy xảy ra cạnh xây xăng Đức Linh, rất may bồn gas không nổ. Hai lốp xe sau và đầu xe tải bị thiêu trụi.

Bồn khí gas này mang thương hiệu Petro VietNam Gas được vận chuyển từ TP Hải Phòng về Nghệ An. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an Nghệ An tiếp tục làm rõ.