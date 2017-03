Nghệ An: Xét xử con trai thượng tá công an

Sự việc được tóm tắt như sau: Khoảng 9h sáng ngày 9/2/2007, Hoàng Minh Tuấn (SN 1992), trú tại phường Trường Thi (TP.Vinh) vào quán Internet của anh Lê Văn Vinh ở khối 4 phường Trường Thi- Vinh để chơi.

Khi thấy anh Trần Văn An (trú tại phường Hà Huy Tập) và anh Phạm Minh Thắng (trú tại khối Trung Định, phường Hưng Dũng) cùng đến quán Internet đó để đưa người nhà tên Dũng về thì Hoàng Minh Tuấn đã xông vào đánh anh An nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, nhóm của Trần Văn An tiếp tục đánh Dũng, yêu cầu Dũng về nhà, không được chơi game nữa.

Sau khi nhóm thanh niên này bỏ đi, chỉ còn lại Hoàng Minh Tuấn ở lại quán net. Bực tức vì bị đánh, Tuấn đã gọi điện cho Lý Nam Phong (SN 1984, trú tại khối Yên Hòa, phường Quán Bàu, Vinh) và Đậu Ngọc Thắng (SN 1984, trú tại khối 5 Phường Trường Thi, Vinh) đi bộ đến quán net để “tiếp sức” cho mình.

Khoảng 9h30, khi thấy Trần Văn An chở chị Hoàng Thị Thảo, mẹ của Dũng đến quán net để yêu cầu Dũng về nhà thì liền bị nhóm của Tuấn, Phong và Thắng chặn đánh. Bị đánh, An bỏ chạy với lời tuyên bố “Bay chờ đó”.

Vì sợ “quân” của An đến trả thù nên Đậu Ngọc Thắng gọi điện cho đồng bọn mang “đồ” đến. 30 phút sau, đồng bọn của Thắng mang hung khí đến. Khi thấy Đào Đức Tiến cùng một người bạn đi đến quán Internet, nhóm của Phong, Thắng và Tuấn nghĩ là đến để trả thù nên đã xông vào đánh túi bụi Đào Đức Tiến. Đến khi Tiến gục hẳn giữa đường chúng mới thôi.

Sau khi bị đánh, Đào Đức Tiến được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và bị tử vong ngày 10/9/2007. Sau khi gây án, Lý Nam Phong và Hoàng Minh Tuấn bị bắt, Đậu Ngọc Thắng ra đầu thú tại cơ quan công an.

Sau một quá trình điều tra, làm rõ, hôm nay ngày 5/3/2007, Tòa án nhân dân TP Vinh đã đưa ra xét xử Lý Nam Phong, Đậu Ngọc Thắng và Hoàng Minh Tuấn với tội danh “Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người”. Với những tội danh của mình, Tòa đã tuyên phạt Lý Nam Phong 4 năm tù giam, Đậu Ngọc Thắng 3 năm tù giam và Hoàng Minh Tuấn 2 năm tù giam.

Tổng mức án mà các tên này phải chịu là 9 năm tù giam. Ngoài ra, gia đình các bị cáo phải có trách nhiệm về vật chất và tinh thần trước vong linh nạn nhân Đào Đức Tiến.

Điều đáng nói ở đây là lúc gây án, ngoài tên Lý Nam Phong đã có một tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích” còn các tên khác đều còn rất trẻ, chưa có tiền án tiền sự gì.

Đặc biệt, Đậu Ngọc Thắng đang là sinh viên năm thứ 4 Khoa CNTT Trường Đại học Vinh, Lý Nam Phong là cựu sinh viên trường Cảnh sát bị đuổi học vì tội đánh bạc và là con trai của thượng tá Lý Nam Dân, nguyên Trưởng phòng CSGT Công an Nghệ An, còn Hoàng Minh Tuấn phạm tội khi hắn mới tròn 14 tuổi 10 tháng.

Vụ án tiếp tục là một lời cảnh báo về tình trạng phạm tội lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay.