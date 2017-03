Nghệ An: Xử lý hàng trăm mỏ khai thác khoáng sản trái phép

(PL)- Đến sáng 9-8, đoàn công tác đặc biệt do Công an tỉnh Nghệ An thành lập (từ tháng 6) đã phát hiện 140 doanh nghiệp, tổ hợp khai thác khoáng sản trái phép, tạm giữ trên 32 tấn quặng thiếc trị giá gần 20 tỷ đồng; lập biên bản hơn 30 trường hợp vi phạm.

Cơ quan chức năng cũng tháo dỡ, thu giữ hàng trăm lều, lán, máy móc, phương tiện, khai thác vàng, quặng, đá trắng trái phép... Ở những điểm đã truy quét, cơ quan chức năng sẽ duy trì công tác bảo vệ, tránh tình trạng tái diễn khai thác khoáng sản trái phép. Trước đó, hàng chục đoàn kiểm tra của tỉnh Nghệ An gần như bất lực trước thực trạng nóng bỏng khai khác khoáng sản trái phép ở miền tây của tỉnh. Đ.LAM