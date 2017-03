Nghe bạn khích, tưới xăng đốt vợ con

Chiều 29-8, Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam, cho biết đã bắt giữ Nguyễn Mẫn (34 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra, làm rõ hành vi tưới xăng đốt vợ và con.



Trước đó, ngày 23-8, khi chị Nguyễn Thị B. đón 2 con Nguyễn Thị Như N. (7 tuổi) và Nguyễn Anh V. (3 tuổi) từ trường về nhà thì bị chồng là Nguyễn Mẫn chặn đường. Trong lúc đôi co, Mẫn dùng bình xăng mua sẵn tạt vào xe máy rồi bật lửa đốt, khiến chị B. và cháu N. phỏng nặng, riêng cháu V. ngồi phía trước không bị dính xăng nên không ảnh hưởng.



Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam, cho biết cháu N. nhập viện trong tình trạng 2 chân và cánh tay phải bỏng nặng cấp độ 2. Chị B. bị phỏng nặng ở chân phải.



Được biết, vợ chồng chị B. chung sống với nhau 7 năm. Do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng không hòa thuận, chị B. đưa 2 con về nhà mẹ ruột ở.



Gần đây, trong một lần uống rượu với bạn ở Đà Nẵng, Mẫn có kể về chuyện vợ chồng mình. Nghe bạn buộc miệng: “Nếu là vợ tao thì tao đổ xăng đốt rồi”, thế là Mẫn làm thật!



Xét thấy gia đình quá khó khăn, chị B. và cháu N. đang nằm viện, cơ quan công an đã cho Mẫn tại ngoại để có điều kiện thăm nuôi vợ con.





Theo Q.Vinh (NLĐO)