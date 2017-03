Nghe con trai bị bắt cóc, mẹ mang 30 triệu đồng đi chuộc

Ngày 19-7, Công an huyện Từ Liêm - Công an TP Hà Nội cho biết, vừa khám phá vụ giả vờ bắt cóc để tống tiền. Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 18-7, bà Nguyễn Thị Nguyệt (ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm) trong tâm trạng hốt hoảng đã đến Đồn Công an số 18 trình báo về việc con trai bà là Vũ Trọng Nghị (SN 1991) bị một số đối tượng bắt giữ tại tỉnh biên giới Lạng Sơn.

Theo trình báo của bà Nguyệt, cách đây khoảng nửa tháng, Nghị có nói sẽ lên Lạng Sơn để làm ăn nhưng không được sự chấp thuận của gia đình. Vài ngày gần đây, Nghị bỏ nhà đi đâu không rõ. Trong khi gia đình đang lo lắng thì tối 17-7, Nghị gọi điện về thông báo đang bị một nhóm đối tượng bắt cóc ở Lạng Sơn. Chúng yêu cầu gia đình phải chuẩn bị số tiền chuộc là 30 triệu đồng. Trong khi Nghị đang nói dở câu thì một đối tượng đã giằng điện thoại, bắt bà phải đưa tiền cho chúng trong sáng ngày hôm sau (18-7). Sau khi thỏa thuận số tiền, những kẻ tự xưng trong nhóm bắt Nghị hẹn bà Nguyệt đến một quán cà phê ở xã Xuân Phương (huyện Từ Liêm) để nhận tiền trong ngày 18-7. Tuy nhiên, trước khi giao tiền cho những kẻ bắt cóc con trai mình, bà Nguyệt đã đến cơ quan công an trình báo. Theo đúng yêu cầu của những kẻ nói bắt có con trai mình, sáng 18-7, bà Nguyệt đã tới điểm hẹn để trao tiền chuộc con trai. Khi bà Nguyệt đang giao số tiền 30 triệu đồng cho 2 nam thanh niên thì các trinh sát ập tới, khống chế bắt về trụ sở. Tại đây, 2 thanh niên được làm rõ là Nguyễn Duy Anh (SN 1981, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1986, ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Chúng khai nhận không hề có chuyện Nghị bị bắt cóc mà hiện con trai bà Nguyệt đang tá túc tại nhà Nguyễn Anh Khoa (SN 1976 ở phường Đức Giang, quận Long Biên). Khi lực lượng Công an ập vào nhà Khoa thì thấy cửa nhà đóng kín, 4 thanh niên, trong đó có Nghị đang còn say ngủ. Toàn bộ các đối tượng sau đó đã được đưa về trụ sở Công an huyện Từ Liêm để làm rõ. Nghị khai nhận cách đây vài tháng có vay của Duy Anh số tiền 30 triệu đồng. Khi bị chủ nợ thúc ép, Nghị đã bàn kế hoạch trên để lấy tiền trả nợ nên giả vờ bị bắt cóc để lấy tiền của mẹ mình.

Theo N.Qquyết (NLĐO)