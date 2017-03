Nghe lời ngon ngọt của trai trẻ, bị lừa mất xe SH, tiền và vàng

(PLO) - Ngày 7-12, tin từ Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, vào ngày 5-12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Văn Hùng (33 tuổi, trú xóm 8A, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.