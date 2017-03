“Nghệ nhân” buôn cây cảnh

Trên đường đi, qua trò chuyện khách cho anh Nghĩa biết mình là nghệ nhân chuyên kinh doanh cây cảnh, đang đi lùng mua một số cây “lạ, độc và quý hiếm” để chuẩn bị nguồn hàng dịp cuối năm. Lối nói chuyện cởi mở, dễ gần của khách chiếm được cảm tình của anh Nghĩa, nên đôi bên sớm thân thiết.

Đến nhà ông Trương Văn Đ. (ngụ ấp Long Quới, xã Ngũ Hiệp), sau khi ngắm nghía, chọn lựa và thỏa thuận giá cả, “nghệ nhân” cây cảnh đồng ý mua một số cây loại nhỏ và vừa nhưng chưa giao tiền. Sau đó, lấy lý do không có bao và dây thừng để cột cây cảnh lại cho gọn trước khi vận chuyển, nên “nghệ nhân” hỏi mượn chiếc Wave Alpha của anh Nghĩa để chạy đi mua dây ràng. Không chút nghi ngờ, anh Nghĩa đồng ý giao “cần câu cơm” cho người vừa quen biết.

Chờ hoài không thấy “nghệ nhân” quay lại khiến chủ nhà và bác tài xe ôm cùng nôn nóng, sốt ruột. Họ hỏi thăm nhau về vị khách đặc biệt, cả hai cùng ngạc nhiên vì không ai rõ nhân thân lai lịch người khách lạ. Biết đã sập bẫy kẻ lừa đảo, anh Nghĩa đành đến cơ quan công an trình báo.

Sáng 17-10-2013, bác tài xe ôm Huỳnh Văn Quân (SN 1980, ngụ ấp 5, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cũng đang đứng đón khách tại phường 10, TP.Mỹ Tho thì được một người đàn ông trung niên đến thuê chở đi Bến Tre. Trên đường đi, ông ta cũng huyên thuyên kể chuyện về việc kinh doanh cây cảnh để gây thiện cảm. Sau đó, gã “nghệ nhân cây cảnh” cũng tạo ra nhiều tình huống nhằm chiếm đoạt xe máy của bác tài xe ôm. Vốn cảnh giác cao nên anh Quân không mắc mưu mà còn khéo léo báo công an phường 10, thành phố Mỹ Tho bắt giữ kẻ khả nghi.



Tại công an phường, đối tượng khai tên là Lại Ngọc Thanh (SN 1973, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang). Qua đấu tranh, Thanh khai do có ý chiếm đoạt xe máy của các bác tài xe ôm nên nghĩ ra kịch bản thuê chở đi mua cây cảnh. Bằng thủ đoạn này, y đã lừa lấy được chiếc Wave Alpha của anh Nghĩa, sau đó đến thành phố Mỹ Tho bán xe cho một thanh niên lấy 8,5 triệu đồng. Công an TP. Mỹ Tho đã bàn giao Thanh để Công an huyện Cai Lậy xử lý theo thẩm quyền. Vụ án đang điều tra mở rộng, ai là nạn nhân của Thanh xin liên hệ cơ quan công an trình báo.



Theo Bích Châu (CATP)