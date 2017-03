Nghe thầy bói, tát hồ tìm con

Sự việc bắt đầu từ chuyện ông Nguyễn Văn Rinh (ngụ xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương) có đứa con là Nguyễn Văn An (23 tuổi) mất tích cách đây hơn một năm. Hôm đó, An đi phụ hồ, được chủ thầu dẫn đi nhậu. Nhậu xong, An đi theo nhóm bạn ra thị trấn Tân Phước Khánh. Sau đó, một người bạn của An đưa cho ông Rinh chiếc áo cùng đôi dép của An và nói An đánh nhau với một số thanh niên ngoài thị trấn. Từ đó đến nay, An bặt tăm luôn và gia đình đã đến chính quyền địa phương trình báo.

Nghe lời “thầy”

Trong lúc mọi người đang lo lắng thì vợ ông Rinh nói mình nằm mơ thấy An bị giết chết, vứt xác dưới đáy một hồ nước. Bà khẳng định đó là hồ nước ở thị trấn rộng khoảng 500 m2 và sâu hơn 3 m.

Từ đây, tiền của trong nhà cạn dần vì những lời phán vu vơ, mơ hồ của “thầy”. Qua lời giới thiệu, một bà “thầy” tên Loan (chưa rõ lai lịch) tìm gặp vợ ông Rinh, yêu cầu bà sắm đủ lễ vật gồm tôm, cá, gà, heo..., mọi vật phải đều còn sống, đưa ra bờ hồ để cúng “gọi hồn”. Mỗi lần cúng có hơn mười món lễ vật. “Thầy” Loan tổ chức cúng đến ba lần. Thấy quá tốn kém mà không kết quả, ông Rinh nói với vợ không tìm kiếm nữa. Tuy nhiên, vợ ông khăng khăng ra tận Hà Nội mời “thầy” Tuấn là người cao tay ấn hơn để tìm tung tích con.

Sau khi “thầy” Tuấn thị sát lòng hồ và nói đã xác định được vị trí An nằm, gia đình ông Rinh thuê năm máy bơm nước để rút cạn hồ. Hơn một tuần bơm nước ròng rã, hồ cạn trơ đáy nhưng vợ chồng ông Rinh không thấy xác người. Riêng tiền thuê máy bơm, xăng dầu, công thợ tính ra đã hơn 30 triệu đồng.

Mất tiền, mất xác

Việc làm của vợ chồng ông Rinh tạo ra nhiều lời thêu dệt như “xác người bị chặt khúc vứt xuống hồ”. Có người còn tới hồ nước để xin xăm, cầu số đánh đề.

Ngày 21-3, nhiều người dân địa phương hiếu kỳ tụ tập quanh hồ chờ xem lời “thầy” phán có xác chết dưới đáy hồ là đúng hay sai. Khi rõ sự thật, một số người nổi giận nên chặn đường “thầy” Tuấn đòi đánh để trị tội “bói ra ma”.

Sự việc vẫn chưa dừng lại, mới đây vợ ông Rinh lại “lên đồng”, nghe nói phải mò sâu dưới đáy mới có xác. Thế là ông Rinh bèn thuê thợ lặn dùng cây sắt xăm dò cả ngày vẫn không phát hiện được gì.

Ông Huỳnh Văn Diên, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Hiệp, cho biết: “Xã vừa nắm được vụ việc, đã cử lực lượng công an giữ an ninh trật tự quanh lòng hồ và giải thích cho dân biết. Trước đó, Công an huyện Tân Uyên đã trả lời cho gia đình ông Rinh biết là chưa có thông tin về con ông, chưa có cơ sở khẳng định An bị giết nên cách tìm con như trên của vợ chồng ông Rinh là phỏng đoán, thiếu căn cứ”.