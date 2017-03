Nghe tiếng tri hô, người dân hò nhau bắt cướp

Ngày 18-3, Công an quận 3 cho biết đang tạm giữ nghi phạm Phạm Hiếu Lộc (25 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, vụ cướp giật xảy ra vào tối 16-3. Đang đi chơi cùng bạn, chị N. bị hai thanh niên lạ mặt áp sát rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại di động bỏ chạy. Ú ớ giây lát, chị N. chỉ kịp tri hô: “Cướp, cướp!”.



Phạm Hiếu Lộc tại cơ quan điều tra.

Nghe tiếng tri hô của người phụ nữ, hai thanh niên quận 3 đang đi đường vội đuổi theo truy bắt. Đến ngã tư Lý Chính Thắng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hai tên cướp giật bị té ngã, anh Bảo và anh Bình nhảy xuống xe bắt được tên Lộc. Hiện Công an quận 3 đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Một lãnh đạo Công an quận 3 cho biết rất nhiều vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn được khám phá do người dân hỗ trợ cung cấp nguồn tin cho công an, thậm chí do chính dân địa phương truy bắt được. Gần đây nhất, việc phá thành công băng nhóm chuyên trộm xe SH biển số đẹp ở quán cà phê cũng có sự góp công rất lớn từ một người dân.

“Chúng tôi sẽ đề xuất khen thưởng với hai thanh niên đuổi theo bắt cướp giật trên. Bảo vệ an ninh trật tự địa bàn, bảo vệ dân là trách nhiệm của công an và chúng tôi cũng rất cần sự hỗ trợ của người dân!” - vị lãnh đạo này chia sẻ.