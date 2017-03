Nghe tin đồn phu trầm trúng tiền tỉ, giang hồ ùn ùn kéo đến xin tiền 'uống nước'

Xác minh thực hư lời đồn, chúng tôi đã tìm đến nhà anh C. Trong căn nhà cấp 4 mới xây chưa hoàn thiện nhưng cửa nhà đã bị côn đồ đập vỡ, trên cửa và tường nhà phía trước còn dính nhiều vết cháy của xăng do bọn chúng ném vào khi bị anh C. từ chối đưa tiền.

Anh C. kể lại sự việc bị giang hồ đe dọa, đập phá nhà cửa với PV (Ảnh: Dân trí)

Vợ anh là chị Đ.T.B (SN 1980) kể lại: Tối 5/9, có một nhóm giang hồ khoảng 5 người đi trên 2 xe máy đến nhà xin tiền “uống nước” nhưng vợ chồng tôi nói không có, thế là nửa đêm bọn chúng dùng xăng ném vào nhà. Ít phút sau, bọn chúng đến đập cửa kính bể nát”.

Vài ngày sau, một nhóm giang hồ (anh C. không rõ là nhóm trước đây hay nhóm mới) đến dùng dao đe dọa xin tiền. Tuy nhiên, lần này anh C. cũng nói không có tiền cho thì bọn chúng dọa “xin tí huyết” và còn đe dọa “biết điều thì đưa tiền còn không thì con cái sẽ khó ở”.

Vì quá lo sợ nên vợ chồng anh C. gởi 2 đứa con (một cháu học lớp 1, một cháu lớp 5) đến nhà ngoại ở tạm vì sợ chúng làm liều.

Trao đổi với PV, anh C. cho biết không có chuyện trúng trầm hàng chục tỉ đồng như lời đồn mà chỉ là sái và được vài chục triệu. Anh C. chia sẻ trong chuyến săn kỳ nam vừa qua có 6 người đi trầm, ngoài anh ra còn có 2 người anh rể, hai người cháu ruột và một người em họ. Mỗi người phải gom góp, vay mượn khoảng 3 triệu đồng để chung vào làm chi phí đi tìm trầm.

Sau gần 1 tháng lặn lội trong rừng sâu, nhóm của C. trúng được một ít sái kỳ nam. Cuối tháng 8/2014 thì anh C. trở về làng, tính toán tiền chi phí, vay mượn trước khi đi, C. lãi được khoảng gần 50 triệu đồng. Số tiền này anh dự định sẽ hoàn thiện căn nhà cấp 4 còn xây dang dở, nhưng không hiểu do đâu người ta đồn 6 anh em đi chuyến vừa rồi trúng kỳ nam, không phải 50 triệu đồng mà là đến... 50 tỷ đồng.

Tin đồn trúng kỳ 50 tỷ này ban đầu chỉ ở trong thôn, rồi lan ra khắp xã, lên huyện và tỉnh nhanh còn hơn điện. Đám giang hồ các nơi đánh hơi thấy mùi tiền cũng ùn ùn kéo về thăm dò, hóng chuyện để thừa cơ hội xin đểu.

Xin không được, chúng đe dọa, uy hiếp, thậm chí đập phá tài sản... Trước sự tấn công của các đối tượng giang hồ này làm gia đình anh bất an, anh C. đã làm đơn gửi lên Công an xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc nhờ can thiệp...



Đơn cầu cứu khẩn cấp của anh N.Đ.C. gửi Công an xã Đại Nghĩa và Công an huyện Đại Lộc (ảnh: Dân trí)



Trao đổi với PV, ông Phan Phú Tân - Phó trưởng Công an xã Đại Nghĩa cho biết: Việc anh N.Đ.C và 5 phu trầm trong nhóm trúng kỳ nam là có thật, tuy nhiên số tiền trúng kỳ nam này không nhiều. Việc một số kẻ lạ mặt đến nhà anh C. quấy rối, đập phá nhà cửa, tài sản và đe dọa tính mạng, công an xã cũng đã tiếp nhận đơn trình báo.

Công an xã cũng đã xuống tận nhà anh C. để ghi nhận tình hình và báo sự việc lên Công an huyện Đại Lộc. Lực lượng Công an huyện Đại Lộc cũng đã có mặt tại nhà anh C. để nắm sự việc. Tuy nhiên, vì chưa xác định được rõ đối tượng gây rối, “khủng bố” là người ở đâu đến nên rất khó trong việc xử lý.

Trước mắt, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, công an xã Đại Nghĩa cho biết đã cắt cử công an viên thường xuyên tuần tra cả ngày và đêm tại trong khu vực để nắm bắt tình hình. Nếu phát hiện có người lạ đột nhập, đập phá tài sản hay có dấu hiệu hành hung người dân sẽ xử lý.

Cách đây vài năm, tại thôn Nghĩa Bắc (xã Đại Nghĩa) và thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cũng liên tục rúng động vì tin đồn người dân trúng kỳ nam thì tình hình an ninh trật tự khu vực cũng trở nên bất ổn bởi nhiều đối tượng lạ mặt ở các nơi kéo về. Một số đối tượng dò hỏi người trúng kỳ để cò kè, mua bán. Đám giang hồ các nơi kéo đến lùng sục, dọa người trúng kỳ phải “cúng cô hồn” để được yên thân./.