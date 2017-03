Nghi án anh sát hại em trai khi uống rượu

Ngày 25-6, cơ quan Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết đã bắt nghi can Đào Khánh Hiền (46 tuổi, trú xã Châu Bình, huyện miền núi Quỳ Châu) chuyển giao Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 24-6, người dân xóm giềng nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà của Hiền. Người dân liền chạy đến nhà Hiền thì phát hiện anh Đ.Kh.T. (43 tuổi, trú tỉnh Hà Nam) - là em ruột của Hiền, nằm chết bên vũng máu.



Hiện trường vụ án mạng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, trưởng Công an xã Châu Bình cùng với lực lượng công an xã và người dân đến hiện trường thì thấy Hiền vẫn ngồi uống rượu bên thi thể em trai.



Sau khi khám nghiệm tử thi, xác định anh T. bị dao đâm tử vong, cơ quan công an đã bắt giữ Hiền.

Đêm 23-6, anh T. từ Hà Nam bắt xe vào thăm gia đình vợ chồng anh Hiền. Tại nhà của Hiền, hai anh em có mang rượu ra uống và đã lớn tiếng cãi nhau.

Được biết, vào những năm 1990, Hiền từ Hà Nam vào miền núi huyện Quỳ Châu tham gia đào đá đỏ mong đổi đời. Sau đó, Hiền lấy vợ, lập gia đình ở xã Châu Bình và đã có hai người con. Thời gian qua gia đình Hiền thuộc diện khó khăn nhưng bản thân Hiền thời gian gần đây nghiện rượu và có tâm lý không bình thường.