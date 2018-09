Nghi án bác sĩ giết vợ: Nghi phạm từng có ý định tự tử

Ngày 10-9, Công an tỉnh Cao Bằng đã thông tin chính thức về vụ việc Triệu Văn Hải (42 tuổi, trú tại TP Cao Bằng, bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện đa khoa TP Cao Bằng) sát hại vợ là chị ĐTH (30 tuổi) rồi phi tang xuống sông, gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.



Nghi phạm Triệu Văn Hải tại cơ quan công an.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 31-8, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo về nghi án chồng giết vợ xảy ra tại căn nhà ở tổ 13, phường Sông Hiến. Các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, làm rõ vụ trọng án.

Đại tá Nông Minh Đức, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết qua khám nghiệm hiện trường thì thấy trên giường và nhà tắm có nhiều vết máu. Tại thời điểm cảnh sát có mặt, cả Hải và vợ đều không có mặt ở nhà, điện thoại không liên lạc được. Lúc này, cơ quan điều tra đã đặt ra nghi vấn có người lạ vào sát hại, thủ tiêu cả hai người.

Tuy nhiên, tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được bức thư Hải để lại, trong đó có nội dung “tôi đã bóp cổ vợ tôi đến chết và con xin lỗi mẹ”. Kết quả giám định nhanh cho thấy chữ viết chính là của Triệu Văn Hải. Do vậy, khả năng người ngoài đột nhập vào sát hại nạn nhân đã bị loạt trừ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Bộ Công an cùng công an các địa phương, đến 20 giờ ngày 7-9, tại một nhà nghỉ trên phố Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội), Triệu Văn Hải đã bị bắt giữ và di lý về Cao Bằng ngay trong đêm.



Cảnh sát dùng chó nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo Cao Bằng

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng, vào khoảng 13 giờ ngày 30-8, Hải đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết. Sau đó, đối tượng ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do mình giết vợ rồi lên giường đi ngủ.

Đến nửa đêm, khi tỉnh dậy, Hải đã đưa xác chị H. vào bao tải đưa lên xe máy chở ra cầu Gia Cung, phường Sông Hiến với ý định ném xuống sông Bằng Giang phi tang, đồng thời Hải định nhảy xuống tự sát. Tuy nhiên, do thời điểm đó đường vẫn sáng, sợ bị phát hiện nên Hải đã chở xác chị H. đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng) ném xác nạn nhân xuống sông.

Sau khi ném xác vợ, Hải đi xe máy xuống Bắc Kạn vào hiệu cầm đồ, đặt chiếc xe máy lấy 11,5 triệu đồng rồi bắt xe đi Thái Nguyên, Hà Nội và vào TP.HCM ở đó một ngày rồi lại quay ra Hà Nội thì bị bắt giữ.

Hiện tại, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể chị H. nhưng đến nay vẫn chưa thấy.