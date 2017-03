Nghi án bé gái 2,5 tháng tuổi bị ném xuống giếng làng

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 2-11, trong lúc cha của bé C. (trú thôn Đan Trung, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) đi làm, không có nhà thì mẹ của bé C. - bà Nguyễn Thị Nga (40 tuổi) kêu khóc, nói với xóm làng rằng bé C. đã bị bắt cóc. Lúc này, người thân và người dân tá hỏa đi tìm bé C., đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương, công an xã và Công an huyện Thạch Hà.





Chiếc giếng làng nơi phát hiện thi thể bé C. trong giếng. Ảnh: Sông La

Sau hai tiếng đồng hồ, công an viên và người dân hoảng hốt, đau lòng khi phát hiện thi thể bé C. nổi lên trong giếng làng ở thôn Đan Trung, cách nhà bé C. chừng 200 m.

Ngay sau đó, Công an huyện Thạch Hà phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và PC45 Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bé C. để điều tra.

Qua khám nghiệm và lấy lời khai một số nhân chứng, công an xác định đây là vụ án giết người.

Chiều 4-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập bà Nga để phục vụ công tác điều tra. Được biết bé C. là con thứ ba của vợ chồng bà Nga. Ngày 3-11, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, gia đình cùng người thân và chính quyền địa phương đã làm lễ an táng cho bé C.