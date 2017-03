Nghi án bé gái 3 tuổi bị cưỡng bức, người mẹ nói gì?

Liên quan đến vụ “Nghi án thanh niên đã có vợ, 2 con hiếp dâm cháu bé 3 tuổi” xảy ra tại thôn Đồng Mùi, xã Đồng Quế (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), Pháp Luật TP. HCM đã có cuộc trao đổi với chị H.Q là mẹ cháu bé L.M (ba tuổi) nạn nhân của vụ việc.

Chị Q. kể lại, khoảng 10 giờ sáng hôm 5-11, con chị là cháu L.M xin phép bà nội sang nhà anh Đào Quang T. (32 tuổi), cùng trú tại thôn để chơi. Đến trưa, chị Q. cho con gái lớn của mình sang đón M. về thì thấy quần cháu bị ướt, “lúc này tôi chỉ nghĩ là con tôi tè dầm vì nó mới có ba tuổi nhưng lại thấy cháu khóc” - chị M. nói.

Khi đang ngồi ăn, M. bi bô nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay chú T. làm con đau lắm”, chị Q. vội đặt bát cơm xuống và bế cháu M. vào lòng gặng hỏi con, lúc này cháu M. đã kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe.

Buổi tối hôm đó, vợ chồng chị Q. đã gọi T. sang để hỏi chuyện. Lúc đầu T. chỉ nói: “Em không làm gì, cháu chỉ sang nhà em chơi”. Sau một lúc chối quanh co, cuối cùng T. đã thừa nhận những hành vi với gia đình như lời cháu M. kể trước đó.

Theo đó, T. kể sau khi đi uống rượu về nhà, thấy cháu M. đang chơi. Lúc này T. đã bế cháu bé vào trong buồng tắm rồi dở trò đồi bại với bé. T. giải thích là... chỉ muốn “nghịch”.

Đến hôm sau (6-11), hai vợ chồng T. tiếp tục sang nhà chị Q. để xin lỗi gia đình cháu M.

Do muốn giữ kín chuyện để không ảnh hưởng đến danh dự gia đình, phần vì sợ mang tiếng con gái mình sau này, T. lại là hàng xóm chỉ cách nhà khoảng 200 m nên gia đình chị Q. đã chấp thuận lời xin lỗi.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài suy nghĩ, gia đình chị Q. nhận thấy cần phải đưa mọi chuyện ra pháp luật. Do vậy, đến ngày 14-12 gia đình cháu M. mới làm đơn tố cáo lên chính quyền địa phương.

“Gia đình tôi chỉ muốn pháp luật sẽ có hình thức xử lý đúng người, đúng tội. Về phía con tôi, hiện tại sức khỏe và tâm lý của cháu đã ổn định trở lại” - chị Q. chia sẻ.

Trước đó (15-12), ông Hạnh, Phó Trưởng Công an xã Đồng Quế (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc), đã thông tin sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình, phía công an xã đã báo cáo với Công an huyện Sông Lô.

"Về nội dung anh T. có nhận những hành vi trên hay không phía xã không nắm được vì công an huyện thụ lý hồ sơ” - ông Hạnh nói.