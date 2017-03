Nghi án bé gái sáu tuổi bị xâm hại

Người dân ấp Trung Tín (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đang quan tâm về việc ông TTL (55 tuổi, ngụ ấp Trung Tín) bị tố cáo hiếp dâm em NL (sáu tuổi) ở cạnh nhà ông.

Theo trình bày của chị G. (mẹ em L.), khoảng 19 giờ ngày 28-8, chị đi bán vé số về tới phòng trọ thì thấy con gái cầm túi trái cây nên thắc mắc thì em L. trả lời “ông L. cho”.

Đến trưa 1-9, chị G. cùng con gái đang đứng ngoài sân, thấy ông L. đi ngang qua em L. hoảng sợ bỏ chạy vào trong nhà. Cảm thấy nghi vấn, chị G. tra hỏi thì em L. kể: “Ông L. gọi con sang nhà chơi cho trái cây, rồi tụt quần con, nằm lên người con. Ông dặn con không được nói với ai nếu không sẽ bị đánh rồi đuổi đi”. Nghe vậy chị G. liền kiểm tra và phát hiện vùng kín của con gái bị sưng tấy, dấu hiệu bất thường. Ngay sau đó vợ chồng chị G. làm đơn tố cáo ông L.

Chị G. bên cạnh con gái sáu tuổi bị xâm hại.





Đơn tố cáo của vợ chồng chị G. và đơn khiếu nại tập thể của người dân ấp Trung Tín. Ảnh: VN

Công an huyện Xuân Lộc đã mời hai mẹ con chị G. đến lấy lời khai ban đầu. Qua đó, em L. kể lại chi tiết toàn bộ sự việc bị ông L. làm trò đồi bại. Cơ quan công an đề nghị chị G. đưa con đi giám định để có cơ sở điều tra vụ án.

Theo chị G., vợ và con trai của ông L. đã sang nhà năn nỉ vợ chồng chị rút đơn tố cáo và đưa 50 triệu đồng để “hỗ trợ” cho em L. Sau đó gia đình ông L. nhờ chị G. ký tên vào lá đơn “xin giảm án”. Chị G. cho biết: “Tôi chỉ ký tên xin giảm án theo nội dung đơn người nhà ông L. viết sẵn chứ tôi không tha thứ cho kẻ đã làm chuyện bậy bạ với con tôi vì nó mới có sáu tuổi”.

“Sau khi có kết quả giám định, một cán bộ công an mời vợ chồng tôi lên thông báo trên người bé L. không bị vết tích và ảnh hưởng gì, do chứng cứ yếu nên không thể buộc tội người ta được. Còn tiền bạc phía gia đình ông L. tự nguyện đưa thì cứ cầm lo thuốc men cho cháu. Từ đó đến nay gia đình chúng tôi không hề nhận được bất kỳ thông báo nào của cơ quan công an” - chị G. xác nhận.

Do bức xúc trước việc này, người dân khu vực đã làm đơn tập thể gửi đến các cơ quan chức năng với mong muốn sớm xử lý ông L. theo quy định pháp luật. Trong đơn, bà con còn cung cấp chi tiết ông L. có “bệnh lạ” thích nhìn trộm phụ nữ, các cô gái trẻ tắm. Ngoài ra, ông còn hay trộm quần áo lót của phụ nữ đem về treo trong phòng ngủ của mình. Trước đây ông L. từng có hành vi dâm ô với một số bé gái ở trong ấp. Tuy nhiên, do gia đình nạn nhân không am hiểu luật pháp và cho rằng hành vi đó không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tinh thần của đứa bé bị lạm dụng nên không làm đơn tố cáo.

VĂN NGỌC