Nghi án bị chém đứt ngón tay vì tố cáo tiêu cực

Chiều 26-5, ông Nguyễn Quang Lộc (69 tuổi, xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị chém đứt lìa hai ngón tay đang được cấp cứu, điều trị tại BV Chấn thương Chỉnh hình tỉnh Nghệ An.

Ông Lộc tường trình khoảng 19 giờ ngày 24-5, ông đi ra quán tạp hóa của gia đình (cách nhà khoảng 500 m) để mở quán bán hàng.

Khi vừa ra khỏi cổng nhà, ông gặp hai người đàn ông đi xe máy hỏi ông có phải là ông Lộc không và bảo ông ra quán tạp hóa, lát nữa họ sẽ ra mua hàng.

Theo lời ông Lộc kể lại, khi đến quán ông gặp anh Nguyễn Thế Định (trú cùng xóm 3). "Anh Định nói lúc chiều có hai người lạ mặt đến quán tìm tôi và dặn tôi phải cẩn thận" - ông Lộc nói.

Một lát sau có anh Nguyễn Huy Nguyệt là công an viên xóm đến vì nhận được thông tin có hai người lạ mặt tìm ông Lộc.

"Đến 20 giờ 15, hai người đàn ông lạ mặt đến dừng xe trước quán gia đình tôi. Một người vẫn ngồi trên xe, một người mặc bộ quần áo màu đen đi vào quán hỏi mua một gói bim bim.

Tôi lấy bim bim đưa cho anh ta. Tôi vào bàn ngồi, thấy anh ta đi vào, tôi nghĩ vào trả tiền. Bất ngờ anh đó rút con dao chém vào hai tay tôi đang đặt cạnh nhau trên đùi. Quá bất ngờ tôi không kịp phản ứng, ngón cái bàn tay trái bị chém đứt lìa, rơi xuống nền nhà, ngón cái bàn tay phải bị chém đứt sâu nửa ngón”.



Ông Lộc đang nằm cấp cứu, điều trị vết thương tại bệnh viện.



Ngay sau khi gây án, hai người này lên xe máy bỏ chạy. Ông Lộc được đưa đến BV Đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu rồi chuyển lên BV Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Ngón tay của ông Lộc bị chém đứt lìa rơi xuống đất các bác sĩ không thể phẫu thuật nối lại.

Ông Lộc cho rằng thời gian gần đây ông có viết đơn tố cáo một số cán bộ vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính liên quan đến kinh phí xây dựng trường tiểu học. Hiện nội dung tố cáo của ông Lộc chưa được cơ quan chức năng trả lời.

Chiều 26-5, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), cho biết công an huyện đã vào cuộc và đang khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt những đối tượng chém đứt tay ông Lộc.