Nghi án bỏ thuốc độc vào cơm nhằm giết người

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đang tiến hành truy xét làm rõ nghi án bỏ thuốc độc vào thức ăn với âm mưu giết người xảy ra tại xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, Long An.

Vào lúc 20 giờ ngày 16-1 chị N.T.K.D (SN 1977) cùng con (SN 2003) ngụ xã Phước Lại vừa ăn cơm tối xong thì có triệu chứng đau bụng và hôn mê ngay trên bàn ăn. Đến khi người chồng là anh T.M.T. (SN 1975) đi làm về gọi cửa nhưng không thấy vợ và con ra mở như thường ngày, đã đạp cửa bước vào để vào thì phát hiện vụ việc. Ngay sau đó, anh T. đã nhờ người dân xung quanh đưa vợ con đi bệnh viện cấp cứu. Khi công an huyện đến kiểm tra tại hiện trường phát hiện và thu giữ nhiều mẫu thực phẩm lạ trong nồi cơm. Theo Cao Nguyên (VOV)