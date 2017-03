Nghi án cha ruột bạo hành con gái sáu tuổi

Trước đó, đối tượng Phạm Ngọc P. (40 tuổi, quê Quãng Ngãi) đã dùng giấy, châm lửa rồi đưa vào miệng, lên tay, ngực và lưng của con gái mình là bé Phạm Phan Diệu H. (6 tuổi). Người dân đã thấy bé H. bị bỏng trên cơ thể liền hỏi và được em kể lại. Tức giận hành vi bạo hành của người cha, người dân đã báo lên chính quyền địa phương.



Cháu H. nghi bị cha bạo hành

Nguyên nhân việc làm sai trái của người cha vô nhân tính này bắt nguồn từ một người nói bé H. ăn cắp tiền của bạn ở trường. Nghe chuyện nhưng không hỏi rõ và trao đổi với H. mà ông P. lại hành sự thiếu kiềm chế để dẫn đến hậu quả.

Ngày 18-12, cán bộ chính quyền địa phương P.Vĩnh Phú, TX. Thuận An đã tới căn phòng trọ để thăm hỏi bé H. và làm việc với gia đình. Sau khi xem lại các vết thương trên cơ thể bé H., cán bộ địa phương đã lập biên bản chuyển vụ việc cho Công an TX. Thuận An truy xét và làm rõ vụ bạo hành này. Hiện nay, Công an TX. Thuận An vẫn đang xem xét để xử lí đúng vụ việc.

Được biết, bé H. hiện đang học ở trường tiểu học Phú Long (P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, Bình Dương).

Tại cơ quan công an, ông P. tỏ ra rất hối hận và thừa nhận việc làm sai trái của mình. Được biết, ông .P là lao động chính trong nhà. Gia đình ông P. có 3 con, trong đó, có một người con mới sinh được vài tháng. H. là con thứ hai.

Nam Ngân