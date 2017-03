Nghi án chồng đâm vợ rồi tự sát

Dãy nhà trọ nơi chị S. bị đâm tử vong. Ảnh T.PHÚC

Lúc 18 giờ 30 ngày 20-12, tại dãy phòng trọ số 257/A/1, ấp 1, xã Sơn Đông, TP Bến Tre xảy ra vụ án mạng, nạn nhân là chị VHS (SN 1994), trú tại ấp Thạnh B, xã Thạnh Phong (Thạnh Phú, Bến Tre).

Chị S. tử vong do vết đâm ở ngực, trên cổ và mất nhiều máu... Trong khi đó anh Nguyễn Văn Nghiêng (SN 1983) chồng chị S., cũng nằm thoi thóp trên vũng máu với các vết thương ở cổ và ngực.

Theo điều tra ban đầu của Công an TP Bến Tre, chiều cùng ngày Nghiêng từ huyện Thạnh Phú lên TP Bến Tre tìm vợ. Hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sự việc đau lòng nêu trên.

Tại hiện trường công an thu giữ được hung khí gây án là một con dao. Trước đó Nghiêng có gọi cho hai người bạn cũng đang thuê phòng trọ tại TP Bến Tre. Khi hai người này tới phòng trọ, phát hiện hai vợ chồng Nghiêng nên thông báo với công an và đưa Nghiêng đi cấp cứu.

Qua tiếp xúc với người nhà của Nghiêng, có thể do chính Nghiêng ra tay sát hại vợ rồi tự sát. Trước đó, nhiều lần anh Nghiêng đề nghị chị S. về quê cùng sinh sống làm ăn nhưng chị S. không đồng ý khiến anh nghi ngờ, ghen tuông. Được biết chị S. là cô giáo đang dạy trẻ tại một trường mầm non tư thục.

Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã khởi tố vụ án giết người nhưng chưa khởi tố bị can, do Nghiêng đang trong tình trạng hôn mê tại bệnh viện, không thể tiếp xúc lấy lời khai.