Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 8 làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi phi tang xác xuống sông. Khi người dân địa phương phát hiện sự việc thì người chồng nhảy sông tự tử.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 27-6, bà H. (ngụ đường Lưu Hữu Phước phường 15, quận 8) đang ngủ chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu la cầu cứu ngoài đường vọng vào. Bà H. đi ra hành lang nhìn xuống thì thấy một phụ nữ đang đứng ngoài đường ôm đầu kêu cứu. Tiếp ngay đó có một người đàn ông đến lôi kéo phụ nữ ấy ra khu vực Kênh Đôi. Do hoảng sợ nên bà H. vào nhà trấn tĩnh, lấy điện thoại gọi báo cho công an địa phương. Ngoài ra, cùng thời điểm này có một người đàn ông đang đi tập thể dục cũng chứng kiến sự việc như trên nên trình báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó công an đến hiện trường tìm kiếm người phụ nữ nhưng không thấy. Lập tức người nhái chuyên nghiệp của Cảnh sát PCCC TP.HCM và CSGT đường thủy được huy động để tìm kiếm. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng phối hợp đã tìm thấy thi thể người phụ nữ tại Kênh Đôi. Qua xác minh, người phụ nữ là bà Trần Thị Bé Hai (47 tuổi, quê Vĩnh Long). Bà Hai từ quê lên làm công nhân tại một cơ sở may ở phường 15, quận 8. bà Hai sống như vợ chồng với ông Lâm Triệu Căn (47 tuổi, ngụ quận 8). Tuy nhiên, khoảng ba tháng nay bà Hai không còn sống chung với ông Căn nữa. Sau khi bà Hai tử vong, ông Căn cũng rời nhà đi đâu không rõ.





Vị trí nơi nạn nhân Trần Thị Bé Hai bị đẩy xuống sông. Ảnh: TK

Trong khi cơ quan điều tra vào cuộc thì sáng 28-6, nhiều người dân thấy một người đàn ông nhảy từ cầu Nguyễn Văn Cừ xuống kênh tự tử và không ai cứu kịp. Sau đó công an xác định người tự tử là ông Căn.

Được biết trong quá trình chung sống tại nhà ông Căn ở quận 8, ông Căn và bà Hai thường xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên bà Hai dọn đến cơ sở may ở.

Theo một số nhân chứng, ông Căn nhiều lần đến cơ sở may gặp bà Hai xin nối lại tình cảm nhưng không được bà đồng ý. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khả năng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nên ông Căn đã phục kích bà Hai rồi gây ra án mạng. Cụ thể rạng sáng 27-6, bà Hai đi tập thể dục như thường lệ. Ông Căn đã đi theo bà Hai để tiếp tục nói về chuyện tình cảm nhưng lại xảy ra mâu thuẫn. Do đó ông Căn đã lấy cây đánh vào đầu bà Hai. Khi bà Hai ôm đầu kêu cứu và người dân chưa kịp cứu giúp thì ông Căn đã lôi bà Hai ra Kênh Đôi rồi đẩy bà xuống. Sau khi gây án, ông Căn bỏ nhà đi rồi nhảy kênh tự tử vào sáng hôm sau.