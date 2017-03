Nghi án chồng giết vợ rồi tự vẫn

Nạn nhân tử vong trong vụ án được xác định là chị Lê Thị Lan (28 tuổi, quê Hà Nam), còn người đàn ông được cho là chồng của nạn nhân Đinh Văn Trường (29 tuổi) đang bị thương sau khi tự vẫn.



Người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường vụ án.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày một số người bán rau củ trước dãy trọ khu phố Đồng An 3 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) nhìn thấy Trường cùng chị Lan đi vào phòng trọ của một người em họ để chơi. Một lúc sau nói chuyện qua lại giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã nên Trường bỏ đi ra ngoài. Sau đó Trường quay trở lại phòng trọ nơi vợ mình đang ngồi.

Một lúc sau người trong khu trọ hoảng hồn phát hiện cả hai nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh có một con dao Thái Lan dính đầy máu. Lúc này chị Lan đã chết, trên ngực trái có một vết đâm rất sâu. Còn Trường thì đang thoi thóp nên vội đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với một vết đâm ở cổ, ở ngực và ở bụng.

Nhận tin báo, công an địa phương cùng công an thị xã Thuận An đã có mặt tại hiện trường cùng Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nhân vụ nguyên án mạng.

Theo một số người thân của nạn nhân cho biết, rất có thể nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ án mạng do mâu thuẫn ghen tuông.