Nghi án chồng giết vợ từ TP.HCM đưa về Tiền Giang phi tang

Ngày 3-7, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM vừa chuyển hồ sơ vụ người phụ nữ tử vong tại căn nhà không số trên đường Đào Sư Tích, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra làm rõ.

Danh tính nạn nhân đã được xác định là bà Nguyễn Thị Thanh Giang (42 tuổi, trú Tiền Giang, tạm trú huyện Nhà Bè).



Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường nghi án chồng giết vợ đưa về quê phi tang. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều 1-7, ông Nguyễn Văn Nghĩa (44 tuổi, chồng bà Giang) đến UBND xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang xin thủ tục làm đám tang, khai tử cho vợ.



Theo ông Nghĩa, vợ ông tử vong tại nhà trọ vào sáng cùng ngày nên ông đưa về quê lo hậu sự.

Thấy sự việc có nhiều bất thường nên Công an huyện Gò Công Đông đã vào cuộc điều tra.



Nhiều người dân ở gần hiện trường khi biết sự việc không khỏi bàng hoàng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo đó, qua khám nghiệm ban đầu, công an phát hiện trên thi thể bà Giang có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Thông tin được báo cho Công an huyện Nhà Bè để điều tra làm rõ.



Ngay trong chiều cùng ngày, Công an huyện Nhà Bè cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã đến căn nhà nơi vợ chồng ông Nghĩa - bà Giang sinh sống thực hiện công tác khám nghiệm, lấy lời khai. Ông Nghĩa cũng được di lý từ Tiền Giang lên TP.HCM để lấy lời khai.

Trong quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện trên nền nhà có nhiều vết máu và một con dao có dính máu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.