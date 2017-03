Nghi án cô giáo đâm chết học trò cũ

Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ án mạng tại hẻm 376 đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP Nha Trang. Nạn nhân là Đặng Thị Đủ (ngụ phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang). Bước đầu công an xác định nạn nhân Đủ bị đâm thủng động mạch cảnh phía dưới cổ. Đủ tử vong khi đến thăm cô giáo cũ của mình là bà Huỳnh Lưu Khánh An (40 tuổi), giáo viên dạy Anh văn ở Trường Nha Trang 2.

Trước đó, chiều 4-3, Đủ cùng với hai bạn gái hay tin cô An vừa đi chữa bệnh về nên đến nhà thăm cô. Sau đó, hai bạn đi cùng với Đủ về trước, còn Đủ nán lại trò chuyện với cô An. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hàng xóm của cô An nghe tiếng la hét kêu cứu nên chạy đến xem thì nhìn thấy Đủ nằm bất động ngoài sân, xung quanh bê bết máu. Còn cô An đứng trong nhà trong trạng thái hoảng loạn.





Đám đông hiếu kỳ vây quanh trước nhà cô An sau khi xảy ra án mạng. Ảnh: X.PHƯƠNG

Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao nhọn cán vàng có dính máu. Vụ án nghiêm trọng khiến người dân hiếu kỳ kéo đến xem gây ùn tắc giao thông khu vực.

Đến chiều 5-3, Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đủ chứng cứ để khẳng định cô An là thủ phạm gây ra cái chết của nạn nhân Đủ. Hiện nghi can vẫn đang trong tình trạng tâm thần hoảng loạn, không ổn định nên chưa thể thực hiện việc hỏi cung.

Người nhà cô An cho biết trong năm 2013 mẹ cô bị bệnh nặng qua đời, trước đó cô đã ly hôn với chồng, hiện nuôi hai đứa con nhỏ. Bản thân cô An cũng đã nghỉ dạy nhiều tháng nay để chữa bệnh trầm cảm.

Cô vừa xuất viện về nhà khoảng 10 ngày thì xảy ra sự việc trên. Theo hàng xóm, cô An hiền lành, chưa hề mâu thuẫn ai, có lẽ bị áp lực dồn nén quá lớn dẫn đến bùng phát như người tâm thần gây án.

Tuy nhiên, theo một người bà con của cô An thì Đủ có thể liên quan đến việc vay mượn tiền bạc với cô An, gần đây Đủ cứ đến nhà cô hoài.

Ngày 28-2, cô An có giữ chiếc điện thoại di động của Đủ rồi nhắn tin cho Đủ: “Em phải tới gặp cô, một tí thôi em”… “Nhanh lên đi em”. Cũng theo người này cho biết trước khi bị sát hại, Đủ tỏ ra rất buồn và có tiết lộ mượn tiền của nhiều người nhưng không nói sử dụng vào mục đích gì.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ án.

LÊ XUÂN - HOÀNG VĂN