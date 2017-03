Nghi án con tưới xăng đốt cha do mâu thuẫn trong chia đất ở

Khoảng 18g chiều 10-6, người dân xóm giềng nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Phan Văn T. (bố của Việt). Lúc người dân chạy đến phát hiện Việt đang đổ xăng lên người ông T. nên đã vào can ngăn. Trong đó, có anh B. vào can ngăn thì Việt dùng lửa đốt xăng khiến anh B. bị bỏng, phải chạy ra ngoài.



Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Lúc này, mẹ của Việt và bạn gái của Việt đứng chứng kiến nhưng không can ngăn Việt. Chưa dừng lại ở đó, Việt tiếp tục vào nhà tưới xăng lên người ông T. Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời đến giải cứu. Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một số dụng cụ đựng xăng, một dây xích và vật dụng sinh hoạt bị cháy để phục vụ điều tra.

Được biết, ông T. lập nghiệp ở miền Tây và vừa đưa vợ, con về quê sinh sống từ đầu năm 2016. Tuy nhiên, thời gian gần đây, vợ và con của ông T. mong muốn cả nhà trở vào miền Tây sinh sống, nhưng ông T. không chịu. Thời gian qua, vợ và con của ông T. đòi chia đất ở, để bán vào miền Tây sinh sống, rồi dẫn đến mâu thuẫn gay gắt.