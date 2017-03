Nghi án CSGT “ra gậy”, thai phụ nguy kịch nhập viện

Phản ánh sự việc đến báo, anh Nguyễn Văn Tài (SN 1989, trú tại thôn Yên Tập - Yên Lư - Yên Dũng, Bắc Giang), chồng chưa cưới và là người trực tiếp chở chị Tống Thị Sen (SN 1990, trú tại thôn Chằm Mới - Tiên Hưng - Lục Nam, Bắc Giang) kể lại: Khoảng 9h30' ngày 28/12/2012, nhận được điện thoại của chị Sen ra đón đi đăng ký kết hôn, anh Tài đi xe máy ra đón chị Sen tại ngã tư Quốc lộ 1A giao cắt với tỉnh lộ 398 thuộc xã Song Khê - Yên Dũng (Bắc Giang). Do đi vội, anh Tài quên mang mũ bảo hiểm cho chị Sen.

2 vợ chồng chị Tống Thị Sen đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang trong khi gia đình vẫn "nén lòng" tổ chức đám cưới ở nhà.

Anh Tài cho biết, khi đón vợ quay ngược trở lại tỉnh lộ 298 khoảng 500 mét thấy một đội CSGT làm nhiệm vụ bên tay trái đường, biết vợ không có mũ, anh đã đi ép sát bên tay phải đường với ý định tránh lực lượng CSGT.

“Khi tôi đi đến gần qua đội CSGT, một chiến sĩ chạy từ bên trái đường sang không ra bất cứ hiệu lệnh gì mà vung gậy vụt thẳng vào sau gáy vợ tôi. Cú vụt khiến vợ tôi choáng váng. Tôi hoảng sợ vòng một tay ra phía sau giữ vợ. Nhưng vợ tôi ngất lịm, toàn thân mềm oặt ngã sấp mặt xuống đường. Còn tôi mất đà cũng ngã xe luôn”, anh Tài nói.

Vừa đứng được dậy, dù tay xây xát chảy máu, anh Tài vội vã chạy lên chỗ vợ thấy chị Sen bị thương tích khắp vùng đầu mặt, ngất lịm. “Vợ tôi như vậy, nhiều người đi đường dừng lại bất bình. Nhóm CSGT có cả người ra gậy vụt vợ tôi cũng chạy lại xem rồi quay lại xe ngay như không hề liên quan đến sự việc. Họ có xe ô tô ở đó nhưng cũng không đưa vợ tôi đi cấp cứu dù tôi đã khẩn nài. Đến khi có mấy anh cán bộ điện lực tỉnh Bắc Giang đi xe qua mới đưa giúp vợ tôi vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang”. Anh Tài cho biết.

Vết thương tại vùng sau gáy chị Sen được gia đình khẳng định là do dùi cui đập vào là một vết dài sưng to khá rõ.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, các bác sĩ đã hội chẩn quyết định chuyển chị Tống Thị Sen xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vào lúc 14h20' cùng ngày do chấn thương sọ não trong khi đó chị Sen đang mang thai 11 tuần tuổi.

Anh Tài cho biết: sau nhiều ngày chị Sen hôn mê bất tỉnh tại bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ cho biết chị bị đọng máu màng não không thể mổ được do chị đang mang thai nên phải điều trị bằng thuốc. Tuy vậy, thai nhi cũng chỉ có khoảng 30% là có thể giữ lại được. “Trong khi đó, từ khi sự việc xảy ra, người CSGT trực tiếp gây nên sự việc không hề có động thái thăm hỏi hay hỗ trợ gì trong việc cấp cứu cua chị Sen. Chỉ có ngày 29/12, 3 người mặc thường phục tự xưng là lãnh đạo công an huyện Yên Dũng xuống phòng vợ tôi nằm bệnh viện Việt Đức.

Chỉ có mình tôi ở đó nên tôi mời họ ngồi để mình đi gọi người thân đến tiếp chuyện. Nhưng tôi vừa ra ngoài, họ đã đi mất mà cũng không hỏi han gì, chỉ để lại túi hoa quả và 500 nghìn đồng. Tôi rất bức xúc về cách hành xử như vậy nếu thực sự họ là đại diện Công an huyện Yên Dũng đến vì liên quan đến sự việc”, anh Tài bức xúc.

Tình tạng nguy kịch của chị Tống Thị Sen bị chấn thương sọ não và nguy cơ xảy thai nhi ghi trong bệnh án tại BV Việt Đức (Hà Nội).

Điều “oái oăm” là ngày 2/1/2013 là ngày cưới chính thức của đôi vợ chồng trẻ. Đám cưới đã được chuẩn bị, thiếp mời đã phát hết nên gia đình hai bên vẫn phải nén lòng tổ chức đám cưới trong khi đôi vợ chồng trẻ còn đang phải chăm sóc nhau tại bệnh viện và chưa biết diễn tiến sức khỏe của chị Sen đi theo chiều hướng nào. Để được gần gia đình hơn trong ngày cưới, gia đình đã xin chuyển chị Sen về lại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang điều trị.

Tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Sen tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang vào chiều 1/1, PV Dân trí ghi nhận được tình trạng sức khỏe của chị Sen vẫn hết sức nguy cấp. Vùng mặt nạn nhân do bị ngã sấp nên sưng tím, phù nền. Đặc biệt, vết thương tại vùng sau gáy được gia đình khẳng định là do dùi cui đập vào là một vết dài sưng to khá rõ.

Chị Sen cho biết khi ngồi sau chồng chị qua trạm CSGT, chị chỉ thấy người công an chạy sang rồi bị đập mạnh vào thẳng gáy. Sau đó, chị ngất lịm và không biết gì nữa. “Đến giờ, dù đã tỉnh nhưng đầu em vẫn bị buốt thấu óc như lúc nào cũng có người dùng búa đinh gõ vào. Nhưng điều em đau đớn nhất là đứa con không biết có giữ được hay không.”, chị Sen nức nở.

Theo anh Tài, sau khi sự việc xảy ra, ngày 28/12/2012, gia đình anh đã làm đơn trình báo sự việc có người làm chứng ghi rõ họ tên, gửi Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Yên Dũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ người đã “ra gậy”, trả lại sự công bằng cho vợ anh. Tuy nhiên, đến chiều ngày 1/1, anh Tài cho biết, gia đình chưa nhận được hồi âm chính thức nào từ phía cơ quan công an.

Chị Sen thẫn thờ lo cho số phận đứa con và mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ sự việc để trả lại sự công bằng cho chị.

Cho biết về diễn tiến sự việc, ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) khẳng định: Công an huyện Yên Dũng đã tiếp nhận được đơn trình báo của gia đình anh Nguyễn Văn Tài. Hôm đó, tổ CSGT huyện Yên Dũng gồm 3 đồng chí làm nhiệm vụ. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tuy nhiên, ông Sơn cũng cho biết rằng qua xác định bước đầu không có chuyện CSGT dùng gậy vụt người đi đường như đơn phản ánh của phía gia đình anh Tài mà do 2 vợ chồng anh Nguyễn Văn Tài và chị Tống Thị Sen thấy lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, hoảng hốt nên... tự ngã.

Trước thông tin về việc 3 cán bộ công an huyện Yên Dũng đã trực tiếp “thân chinh” xuống tận Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đê thăm thai phụ Tống Thị Sen, ông Sơn cho rằng, vụ tai nạn xảy ra khi tổ công tác làm nhiệm vụ nên cơ quan cử người xuống thăm nạn nhân chỉ là vấn đề cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Anh Thế - Quốc Đô (Dân trí)