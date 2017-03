Nghi án đâm chết người tình nợ tiền

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ giết người nghi vấn vì mâu thuẫn tình cảm xảy ra tại huyện Châu Đức vào tối 5-8. Nạn nhân bị đâm hơn 20 nhát dao vào người dẫn tới tử vong là chị Lê Thị Hồng Nhung (41 tuổi, ngụ ấp Liên Hiệp 2, xã Xà Bang). Nghi can là Thái Minh Tâm (46 tuổi, ngụ xã Kim Long) có viết thư tuyệt mệnh để lại rồi uống thuốc diệt cỏ và tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện.

Nhát dao oan nghiệt

Được biết năm 2013 Tâm thuê vợ chồng chị Nhung cạo mủ cao su cho gia đình mình nên quen biết chị Nhung từ đó. Giữa Tâm và chị Nhung có “quan hệ tình cảm đặc biệt” khiến gia đình Tâm lục đục. Đầu năm 2015, Tâm sửa sang lại khu vực chuồng nuôi bò cũ để dọn ra ở riêng, căn nhà cấp bốn bên cạnh để lại cho vợ và hai con. Cách đây hai tháng, vợ chồng Tâm đã ly hôn. Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa Tâm và chị Nhung luôn xảy ra mâu thuẫn. Trong khi Tâm tỏ ra quan tâm, yêu thương thì chị Nhung lạnh nhạt khiến Tâm ức chế.

Chiều 5-8, sau cuộc nhậu,Tâm ghé nhà chị Nhung gặp anh Thanh (chồng chị Nhung) dò hỏi chị Nhung về nhà chưa rồi Tâm quay xe sang nhà bố mẹ chị Nhung ở cách đó mấy căn. Lúc này em trai chị Nhung thấy Tâm đã uống rượu, cầm dao nên đóng cửa lại. Tâm ra ngoài đường chờ chị Nhung về.

Khu vực chuồng bò cũ - nơi gia đình phát hiện Tâm uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Công an khám nghiệm hiện trường xảy ra án mạng. Ảnh: TK

Khoảng 18 giờ cùng ngày, trời mưa rất to, chị Nhung mặc áo mưa nói với chồng đi qua nhà bố mẹ đón con gái. Khi chị vừa ra khỏi cổng, bất ngờ Tâm xông tới dùng dao Thái Lan đâm liên tiếp vào ngực, lưng, đầu chị hơn 20 nhát cho tới khi dao gãy cán.

Nghe tiếng vợ kêu cứu, anh Thanh chạy ra cùng lúc cha ruột chị Nhung cũng vừa tới. Chị Nhung thều thào nói bị Tâm đâm, lúc này Tâm vẫn đứng im tại hiện trường.

Anh Thanh kể: “Vợ tôi chảy máu rất nhiều, trên người đầy vết đâm, lúc hoảng loạn tôi không nghĩ gì tới việc bắt giữ Tâm mà chỉ tri hô để mọi người đưa vợ đi cấp cứu nhưng đã quá muộn…”.

Hung thủ tự tử sau khi gây án

Sau khi gây án, Tâm bỏ đi và đã đánh rơi chiếc ví cách hiện trường không xa. Nhận được thông tin, Công an xã Xà Bang cùng Công an huyện Châu Đức đã đến nhà Tâm vận động gia đình khuyên Tâm ra đầu thú. Tuy nhiên, khoảng 5 giờ ngày 6-8, người nhà phát hiện Tâm nằm tại giường ở nhà, có biểu hiện nôn ói, nguy kịch do uống thuốc diệt cỏ loại Parawat. Gia đình chuyển Tâm đi cấp cứu tại BV Bà Rịa. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu giữ bóp, dép và dao Tâm gây án, cử người theo dõi Tâm tại bệnh viện.

Tâm có viết thư để lại trên bốn tờ giấy vở học sinh. Theo nội dung trong thư, Tâm nói cùng chị Nhung có quan hệ tình cảm yêu đương. Chị Nhung mượn của Tâm số tiền 170 triệu đồng (không có giấy tờ xác nhận) nhưng hai năm nay chưa trả. Thời gian gần đây chị Nhung tiếp tục hỏi mượn tiền Tâm, khi không được đáp ứng đã có những lời lẽ khiếm nhã khiến Tâm bị ức chế. Trong thư, Tâm cũng nhờ gia đình trả giùm tiền nợ ngân hàng cùng nhiều người khác, đồng thời dặn dò phân chia tài sản của Tâm lại cho các con. Tâm mong muốn được hỏa thiêu sau khi mất.

Đến 13 giờ cùng ngày Tâm cũng đã tử vong tại bệnh viện.

Theo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, qua các chứng cứ để lại xác định Tâm là nghi phạm sát hại chị Nhung. Tuy nhiên, Tâm đã tử vong nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.