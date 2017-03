Nghi án đốt nhà hãm hại 3 mẹ con

Sáng 15/6, Công an thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà bà Nguyễn Thị Nga ở tổ 10, khu phố 1, phường Quang Trung.

Cảnh sát đang truy tìm các nghi can được cho là đã đem xăng đến đốt nhà để trả thù.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: D.T

Tối 14/6, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của 3 mẹ con bà Nga trong ngôi nhà khói lửa nghi ngút. Sau đó, mọi người thấy 3 thanh niên từ trong nhà chạy vụt ra.

Sau nhiều nỗ lực, bà Nga và con gái 18 tuổi thoát được ra ngoài. Con gái lớn của bà kẹt bên trong. Hàng xóm chia nhau gọi điện báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Bình Định và cứu cô gái khỏi đám cháy.

Khi ngọn lửa được khống chế, tài sản trong nhà hầu như bị thiêu rụi. Con gái lớn của bà Nga may mắn chỉ bị bỏng ở chân. Tại hiện trường, công an thu một can xăng 5 lít.

Trình bày với nhà chức trách, bà Nga cho biết 3 mẹ con đang chuẩn bị dọn hàng đi bán trứng vịt lộn thì có 3 người cầm can xăng xông vào nhà. Họ lớn tiếng "tối nay cho mẹ con bà chết hết, khỏi giành chỗ bán", rồi tưới xăng lên đồ đạc châm lửa đốt.

Theo Danh Toại (VNE)