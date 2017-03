Nghi án dùng côn đồ giải quyết mâu thuẫn

Phản ánh tới phóng viên, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1979, trú tại thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cho biết: Vào khoảng 7h sáng ngày 3/7/2011 khi chị đang cân vải (mang vải thiều đến nơi bán- PV) tại cửa nhà anh Thuấn (đội 15 cùng thôn) thì chị bị chị Hoàng Thị Lụa (người cùng thôn) và chồng là Ngô Bá Khá dùng mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng khác đánh liên tiếp vào đầu và người.





Chị Hồng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện sau vụ đánh đập



'Trước đó anh Khá và chị Lụa đã nhiều lần tìm xuống nhà tôi để hành hung nhưng rất may tôi không có nhà’, chị Hồng cho biết.





Nói về nguyên nhân của vụ hành hung trên, chị Hồng cho rằng là do mâu thuẫn trong quá trình giải quyết tiền mua cám giữa chị Hồng và vợ chồng anh Khá chưa được giải quyết.





Có mặt tại Bệnh viện Thanh Hà, hiện sức khỏe của chị Hồng vẫn rất yếu. Chị Hồng chưa thể ăn uống gì và có dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn. Đến ngày 4/7 thấy chị Hồng có nhiều dấu hiệu não bị ảnh hưởng nên đã đưa lên bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương để chụp cắt lớp vi tính não bộ.





Trao đổi với báo giới về vụ việc, ông Lê Văn Cao, trưởng công an xã Thanh Hồng cho biết, sau khi vụ việc xảy ra cơ quan công an đã tiến hành triệu tập đối tượng Khá và Lụa để lấy lời khai. "Tuy nhiên vì hai đối tượng này không sử dụng hung khí nguy hiểm nên công an không áp dụng biện pháp bắt giữ".





"Chúng tôi chờ nạn nhân đi viện về sau đó sẽ lấy lời khai để tiến hành xử lý. Nếu chỉ bị thương tích nhẹ thì hai gia đình có thể hòa giải. Nếu thương tích nặng thì chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật", ông Cao cho biết.





Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.





Theo Quang Tùng – Phan Mạnh (VNE)