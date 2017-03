Nghi án dượng giết cháu gái rồi tự tử

Theo những người chứng kiến, khoảng 18 giờ ngày 10.12, người nhà đến phòng trọ của chị Trần Thị Thơm (SN 1991, quê Nghệ An) tại khu phố Nhị Đồng, P.Dĩ An thì phát hiện chị đã chết với nhiều vết dao đâm trên người. Cạnh đó là thi thể của anh Trần Văn Dương (SN 1981, quê Nghệ An, là dượng rể của Thơm).





Khu vực nhà trọ, nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Kim Cương



Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu, cơ quan chức năng nhận định anh Dương chết do điện giật vì sợi dây điện hở mạch, một đầu cắm vào ổ cắm trong phòng, đầu dây còn lại Dương nắm chặt trong tay.Được biết hai chị em Thơm ở cùng vợ chồng dì ruột tại căn nhà trọ trên để đi làm công nhân ở khu công nghiệp Sóng Thần.Trước khi xảy ra án mạng vài ngày, người dì về quê Nghệ An sinh con vẫn để chồng là Dương ở cùng hai cháu gái.Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án.Theo Kim Cương (TNO)