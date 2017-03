Nghi án gài mìn sát hại chủ quán cà phê

Đến chiều 28-4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An cho biết vẫn đang kết hợp Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ trước cửa quán cà phê của chị Đỗ Thị Thoa (36 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) khiến chị Thoa bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân khu vực phường Đông Hòa giật mình hoảng sợ khi nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ quán cà phê của chị Thoa. ngay sau đó nhiều người dân chạy đến hiện trường, phát hiện chị Thoa trong tình trạng thương tích nặng, nằm bất động cạnh vũng máu, cánh cửa cuốn bằng sắt và đồ đạc trong nhà văng tung tóe ra đường. Nạn nhân đã được nhanh chóng đưa vào BV Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân được chuyển lên BV Chợ Rẫy TP.HCM. Nhận được thông tin, Công an thị xã Dĩ An cùng Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ trước quán cà phê. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khi chị Thoa mở cửa cuốn bán cà phê thì bất ngờ phát ra tiếng nổ gây thương tích cho chị Thoa. Khả năng vào lúc đêm tối hung thủ lén gài chất nổ vào cửa nhà chị Thoa chờ gây án.

Một cán bộ điều tra cho biết hiện chưa có kết luận rõ về nguyên nhân vụ việc. Qua xác minh, từ trước đến nay bản thân chị Thoa cùng gia đình chưa có mâu thuẫn đối với ai. Bước đầu cơ quan điều tra đang ghi nhận lời khai ban đầu của các nhân chứng, đồng thời rà soát các mối quan hệ của nạn nhân để phát hiện đối tượng nghi vấn. Riêng nạn nhân Đỗ Thị Thoa đã được các y, bác sĩ chữa trị, tình trạng sức khỏe đang dần hồi phục. Các điều tra viên đang tiến hành lấy lời khai của chị Thoa để phá án trong thời gian sớm nhất.