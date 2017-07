Nghi án giết người nhiều uẩn khúc ở Hóc Môn

Ngày 13-7, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ giết người xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông Huỳnh Văn Sỹ (49 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú Hóc Môn).

Theo công an, tối 8-7, ông Sỹ có tới nhà một người anh em ở xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn, TP.HCM) ăn uống. Đến khuya cùng ngày, sau khi nhiều người ra về, ông Sỹ ở lại nhậu tiếp với người bà con và có biểu hiện say xỉn to tiếng.



Công an làm việc với gia đình nạn nhân ở nhà xác Bình Hưng Hòa. Ảnh Nguyễn Tân.

Đến khoảng 23 giờ đêm, thấy ông Sỹ mất kiểm soát, người em dâu sau khi thống nhất với gia đình đã gọi công an xã Tân Hiệp tới can thiệp.

Theo công an huyện Hóc Môn, sau khi người nhà gọi điện, Công an viên tên là Nguyễn Văn Tân cùng 2 công an viên khác đi trên một xe ô tô đến. Sau khi kiểm tra ví của ông Sỹ thì công an đưa ông Sỹ đi cùng chiếc xe máy hiệu Dream với mục đích đưa đến bệnh viện huyện Hóc Môn để giải rượu.



Tuy nhiên, khi đến một bãi đất trống trên đường Song Hành gần giao lộ với đường Bà Triệu (thị trấn Hóc Môn), ông Sỹ xin xuống để đi vệ sinh. “Anh Sỹ cho biết mình đã tỉnh rượu và xin được lấy xe về nhà và cho biết mình không phạm lỗi gì nên công an không thể giữ lại”- một cán bộ điều tra Công an huyện Hóc Môn nói.

Đến khoảng 3 giờ 30 sáng 9-7, Công an thị trấn Hóc Môn nhận được thông tin người dân phát hiện một người đàn ông vô danh (sau đó xác minh là ông Sỹ) bị thương nằm bên vệ đường Song Hành, trên người không có giấy tờ cũng như phương tiện. Công an thị trấn đã đến hiện trường nhưng người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Vị trí ông Sỹ nằm cách vị trí công an xã Tân Hiệp để ông Sỹ về khoảng 500 mét.

Trao đổi với báo chí, Bệnh viện huyện Hóc Môn cho biết, ông Sỹ nhập viện với tình trạng chấn thương sọ não, vỡ bàng quang cùng nhiều vết thương khác. Do tình trạng bệnh nhân quá nặng đã chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Người làm thủ tục nhập viện cho ông Sỹ là Công an thị trấn Hóc Môn.

Người nhà ông Sỹ cho biết sau khi Công an xã đưa ông Sỹ đi đã nhiều lần liên hệ tìm kiếm nhưng không thành. Gia đình tiếp tục đi tìm kiếm thì nhận dạng được ông Sỹ tại nhà xác Bình Hưng Hòa.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn nhận định đây có thể là một vụ giết người, hiện hồ sơ đang được PC45 thụ lý giải quyết. Công an cũng ra thông báo ai biết thông tin về vụ việc hãy cung cấp thông tin cho công an huyện Hóc Môn qua số điện thoại 02838910300 để phục vụ công tác điều tra.