Nghi án giết người từ 4 tờ "đô la cổ"

Vụ án mạng xảy ra trước số nhà C3/26, ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Khoảng 11h trưa 1/2, anh Hồ Văn Bình (35 tuổi, ngụ địa chỉ trên) đang bồng con gái Hồ Thị Thảo Nguyên (SN 2010) đứng trước sân thì bị hai đối tượng đi xe gắn máy đến dùng búa chém vào cổ thiệt mạng.

Theo kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thì hai đối tượng trên đến đòi nợ Nguyễn Thanh Hồng (anh rể nạn nhân Bình) nhưng đã chém nhầm anh Bình. Tuy nhiên, vì hiện tại cơ quan Công an vẫn chưa tìm được Nguyễn Thanh Hồng để lấy lời khai nên chưa khoanh vùng được đối tượng. Song, trong thời gian vừa qua, các điều tra viên thuộc Đội Trọng án (Đội 9), PC 45, Công an TP Hồ Chí Minh đã thu thập được một số thông tin quan trọng, hé mở vụ án này rất có thể liên quan đến 4 tờ "đôla cổ".

Lần theo các mối quan hệ xã hội của Nguyễn Thanh Hồng, các điều tra viên Đội 9 phát hiện từ tháng 10/2010 trở về trước, Hồng thường xuyên liên lạc với một người tên Ba ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Anh Ba cho biết, khoảng tháng 3/2010, anh quen một người tên Sơn (không rõ địa chỉ) ở một quán cà phê. Sau vài lần gặp nhau, Sơn nói với anh Ba là Sơn có 4 tờ đôla Mỹ sản xuất năm 1928, mỗi tờ mệnh giá 1 triệu USD (trên thực tế, từ trước đến nay, Bộ Tài chính Mỹ và Hệ thống dự trữ Liên bang Mỹ (Ngân hàng Trung ương Mỹ) không sản xuất và không phát hành tờ bạc mệnh giá 1 triệu USD) và nhờ anh Ba tìm mối bán.

Khoảng tháng 4/2010, thông qua một người bạn, anh Ba quen biết với Nguyễn Thanh Hồng. Hồng tự giới thiệu mình là giám đốc công ty chuyên về san lấp mặt bằng và môi giới mua bán tiền cổ. Nhiều lần Hồng dẫn anh Ba đến một căn nhà khá bề thế ở phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) nói là nhà của mình nên anh Ba rất tin tưởng. Vì vậy mà giữa tháng 4/2010, anh Ba nhờ Hồng tìm mối bán 4 tờ đôla cổ giùm Sơn. Hồng đồng ý và nói trị giá 4 tờ đôla cổ này khoảng 20.000 USD, tương đương 380 triệu đồng. Nghe vậy, Sơn nói, nếu bán được với giá đó thì Sơn chỉ lấy 200 triệu đồng, còn lại 180 triệu đồng sẽ cho Ba và Hồng. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần sau, Hồng trả lại 4 tờ đôla cổ và cho biết chưa tìm được mối bán.

Bẵng đi một thời gian, đến giữa tháng 5/2010, Hồng liên lạc kêu anh Ba đưa lại 4 tờ đôla cổ vì đã tìm được người mua. Một lần nữa anh Ba tìm Sơn để lấy 4 tờ đôla đưa cho Hồng. Những tháng sau đó, anh Ba liên tục gọi điện thoại hỏi Hồng việc bán 4 tờ đôla cổ, Hồng đều trả lời chưa bán được, nhưng đến tháng 9/2010 thì Hồng tắt máy luôn. Anh Ba tìm đến nhà Hồng thì mới hay đây chỉ là nhà mà Hồng thuê để sống như vợ chồng với chị Nguyễn Mỹ Xuyên (28 tuổi; quê quán xã Long Điền, huyện Long Hải, Bạc Liêu) nhưng Hồng đã trả nhà từ tháng 9/2010 và đi đâu không rõ.

Từ kết quả điều tra, xác minh nói trên cho thấy có sự trùng khớp giữa lời khai của anh Ba về trị giá 4 tờ đôla cổ là 380 triệu đồng với lời khai của chị Hồ Thị Hai (vợ Hồng) trước đây. Đó là vào khoảng tháng 12/2010, có 3 thanh niên đến nhà tìm Hồng đòi nợ nhưng chị Hai lánh mặt, không dám ra tiếp. Trước khi bỏ đi, chị Hai nghe một tên nói: "Căn nhà như thế này làm sao đủ 380 triệu".

Tuy nhiên để làm rõ vấn đề này thì cần phải tìm được Nguyễn Thanh Hồng, vì theo các điều tra viên, Hồng nợ nần khá nhiều người và những người đến đòi nợ thuê có khả năng là nhiều băng nhóm khác nhau.



Theo M.T.P (CAND)