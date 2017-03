Nghi án hai thanh niên trộm chó bị đánh chết, đốt xe

Hiện trường xe máy bị đốt cháy rụi trơ khung sắt.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định một nạn nhân tử vong cạnh xe máy bị đốt cháy rụi tên Lê Quốc Việt (SN 1993, tạm trú đường Y Wang, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột). Nạn nhân bị thương nặng chết tại bệnh viện tên Hoàng Văn Thái (SN 1976, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk). Đến sáng cùng ngày, cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Hàng chục người dân thôn 2 và 3 đã được mời lên làm việc, lấy lời khai.





Công an khám nghiệm hiện trường nghi người dân giăng dây làm bẫy.

Thông tin điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 6-10, Công an TP Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo tại đường liên thôn 2 và 3 có một thanh niên bị chết nằm cạnh xe máy bị đốt cháy, một thanh niên khác bị thương nặng đang thoi thóp. Thanh niên bị thương được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng đã tử vong sau đó.







Chiếc thòng lọng và cục pin được độ chế nối dây điện biến thành roi điện.

Sáng cùng ngày, có mặt tại hiện trường, PV ghi nhận ngay giữa đường bê tông liên thôn 2 và 3 một xe máy đã bị đốt cháy rụi trơ khung sắt. Cạnh đó là nhiều gậy gộc, một bao tải bên trong có một dây thòng lòng có cán cầm được độ chế nối với dây điện, một cục pin quấn bằng băng keo đen có dây điện, ná cao su bắn đá, nhiều gói bột ớt, băng keo đen, thuốc lá, quẹt ga... Hai bên đường, hai cọc bê tông bị gãy, vết tích còn mới. Một sợi dây điện rất dài đứt nằm trong rẫy của một người dân.





Các tang vật người dân thu giữ tại hiện trường.

Một công an viên xã Ea Kao cho biết khi nhận tin xảy ra chết người, công an vào thì đã thấy có khoảng 200 người dân đang tụ tập tại hiện trường. Cạnh đó, một thanh niên đã chết, một người khác đang thoi thóp.





Các gói bột ớt nghi đối tượng dùng truy cản người truy đuổi.

Ông Đ.S.Th. - trưởng thôn 3 (xã Ea Kao) cho biết hơn 12 giờ khuya, ông nhận tin người dân báo có nghi can đang trộm chó. Ông lấy xe máy chạy ra đường liên thôn, khi đến hiện trường thì đã thấy có người chết. "Theo người dân báo, đêm đó có bốn nghi can đi trên hai xe. Có thể hai nghi can bị chết bỏ chạy trước và đã vướng vào dây do người dân giăng ngang đường để bẫy. Hai nghi can chạy xe máy phía sau phát hiện kịp trốn sang đường khác" - ông Th. nhận định.





Gậy gộc công an thu giữ được tại hiện trường.

Theo hàng chục người dân tại hiện trường phản ánh, tình trạng trộm chó trên địa bàn xảy ra nhiều năm nay. Các nghi can trộm chó rất hung hãn, chúng ngang nhiên vào nhà tháo xích bắt chó, nếu bị chủ phát hiện sẵn sàng lao vào đánh trả. Đã có người bị chúng đánh trả thù khi đi trên đường.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.