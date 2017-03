Nghi án hàng trăm lượng vàng "bốc hơi" cùng người trông coi

Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang mở rộng điều tra, làm rõ đơn trình báo của ông Đ.M.H, chủ tiệm vàng và cầm đồ Kim Phát Sang (đóng tại KP.4, P.An Phú, TX.Thuận An) về việc tiệm vàng của ông H. bị trộm mất hàng trăm lượng vàng vào sáng 22/10.

Tiệm vàng xảy ra vụ trộm

Theo trình báo của ông H., do công việc kinh doanh bận rộn nên ông H. đã thuê một người cháu làm phụ việc quản lý, trông coi tiệm vàng. Tối 21/10, gia đình ông H. không có mặt tại tiệm vàng nên đã giao lại cho người cháu và hai người quen khác.

Sáng 22/10, ông H. trở về thấy tiệm vàng vẫn đóng cửa, vào trong kiểm tra thì phát hiện hàng trăm lượng vàng đã bị “dọn sạch”, những người thân tín ông H. nhờ trông coi tiệm vàng cũng “mất tích” cùng toàn bộ tư trang cá nhân.

Hiện vụ việc đang được công an thị xã Thuận An điều tra, làm rõ.

Theo Trung Kiên (Dân trí)