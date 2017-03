Nghi án hiếp dâm ở Tiền Giang: Chưa rõ, vẫn kết tội

Một nghi án hiếp dâm xảy ra từ gần sáu năm trước nhưng mãi đến ngày 7-5 vừa qua, TAND tỉnh Tiền Giang mới đưa ra xét xử sơ thẩm dù sau khi điều tra, VKS và tòa án tỉnh này đều thấy có nhiều dấu hiệu bất ổn, chứng cứ buộc tội yếu ớt...

Chuyện xảy ra sau buổi tiệc

Báo Pháp Luật TP.HCM tháng 6-2007 đã từng phản ánh về vụ án này. Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ ngày 4-7-2002, Võ Thành Chương và cô H. (17 tuổi) đã đến dự sinh nhật của một người bạn ở xã Long Hưng, Châu Thành (Tiền Giang). Tàn tiệc, Chương tình nguyện chở cô H. ra về.

Đi được khoảng 500 mét, qua địa phận xã Đông Hòa, Chương dừng xe lại. Cô H. bỏ đi thì Chương nắm tay kéo lại, ôm hôn. Cô H. đẩy Chương ra, ngồi xuống đất thì Chương ngồi xuống bên cạnh và đè nạn nhân ra làm bậy. “Xong việc”, Chương mặc đồ cho cô H. rồi đưa cô về, dặn không được nói cho ai biết.

Sáng hôm sau, thấy quần áo của con bị dơ, mẹ cô H. nghi ngờ, thắc mắc và cô kể lại mọi chuyện. Mẹ cô H. lập tức tố cáo Chương tới Công an xã Vĩnh Kim, nơi cả gia đình họ lẫn thủ phạm sinh sống.

Khi Công an huyện Châu Thành trưng cầu giám định, Phòng khám đa khoa Vĩnh Kim đã kết luận là cô H. bị rách màng trinh. Dựa vào đó, công an huyện đã khởi tố, bắt tạm giam Chương về tội hiếp dâm và chuyển hồ sơ về công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Tháng 11-2002, công an tỉnh đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh, đề nghị truy tố Chương.

Chưa rõ hiếp dâm hay đồng thuận

Nghiên cứu hồ sơ, thấy chứng cứ buộc tội yếu, VKSND tỉnh đã có cuộc họp với công an và TAND tỉnh để thống nhất quan điểm xử lý. Tại cuộc họp này, ba ngành thống nhất trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm chứng cứ vì kết luận điều tra chưa làm rõ được Chương có dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ hoặc dùng thủ đoạn khác để xâm hại cô H. trái ý muốn của cô hay không.

Sau một năm điều tra bổ sung không có kết quả, tháng 3-2004, công an tỉnh đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với Chương. Sau đó, Chương cho cô H. 10 triệu đồng để học nghề nhưng cô H. không nhận (số tiền này hiện cơ quan tố tụng còn giữ). Mẹ cô H. khiếu nại đến Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an). Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Tiền Giang phục hồi điều tra vụ án.

Lần này, phía Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục kết luận là Chương phạm tội. VKSND tỉnh cũng đồng ý và tháng 12-2006 đã ra cáo trạng truy tố Chương. Thụ lý, TAND tỉnh lại ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì chứng cứ vẫn còn yếu.

Theo TAND tỉnh, kết luận điều tra chỉ cho biết có xảy ra “chuyện ấy” và Chương đã hoàn thành việc giao cấu. Còn các dấu hiệu cấu thành tội hiếp dâm như Chương có dùng vũ lực... để thực hiện giao cấu trái ý muốn của cô H. hay không thì không được đề cập đến. Duy nhất chỉ có một chi tiết liên quan là “trong lúc giao cấu, H. phản ứng bằng cách cắn vào vai trái của Chương gây thương tích”. Chi tiết này liệu đã đủ sức kết tội Chương?

Ngoài ra, hồ sơ điều tra còn nhiều lấn cấn: Lời khai của Chương và cô H. chưa thống nhất nhau về địa điểm xảy ra vụ án; chưa xác định được Chương có đến chứng kiến buổi khám nghiệm hiện trường hay không. Mặt khác, vụ án xảy ra ở xã Đông Hòa nhưng Công an xã Vĩnh Kim tiếp nhận; điều tra viên làm thất lạc y chứng của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang nhưng không thể hiện trong hồ sơ...

Vẫn kết án bảy năm tù

Cho đến khi vụ án được TAND tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 7-5 vừa qua, những mâu thuẫn này vẫn chưa được giải đáp vì sự việc xảy ra đã lâu và chỉ có Chương cùng cô H. mới biết đâu là sự thật.

Tại phiên xử, tòa dựa vào một chi tiết cũ là “cô H. cắn vào vai trái của Chương” để kết luận cô H. có chống cự, thể hiện ý phản kháng. Điều đáng nói là trước đây, chi tiết này từng được chính TAND tỉnh cân nhắc rằng chưa đủ sức kết tội Chương vì nếu có sự chống cự thì tại sao cô H. vẫn chấp nhận cho Chương mặc quần áo, đưa về nhà rồi ngủ một mạch đến sáng và chỉ kể lại chuyện khi bị mẹ chất vấn?

Mặt khác, Chương vẫn khẳng định từ trước đó hai bên đã phát sinh tình cảm nên cô H. mới đồng ý cho Chương chở về sau bữa tiệc và đồng thuận cho làm “chuyện ấy”. Lý giải về việc cô H. cắn mình, Chương bảo do cô bị đau khi Chương “hành sự” nên mới phản ứng như thế.

Tuy nhiên, cuối cùng tòa vẫn phạt Chương bảy năm tù về tội hiếp dâm theo khoản 1 Điều 111 BLHS và buộc bồi thường cho cô H. hơn 35 triệu đồng. Được biết, hiện Chương đã làm đơn kháng cáo kêu oan. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có diễn tiến mới.