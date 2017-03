Nghi án ma túy ở quận 1 (TP.HCM): Bị cáo được trắng án

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, cuối tháng 5-2004, Công an quận 1 bắt nhiều người bán lẻ heroin ở khu vực Cô Bắc-Đề Thám, trong đó có đến năm người nhà bị can L. Sau đó, mấy chị em L. khai rằng người giao heroin cho họ bán là chị Hoàn. Thế là công an bắt chị Hoàn dù khi khám xét nhà chị thì không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào liên quan đến heroin.

Năm 2005, TAND quận 1 kết án chị Hoàn 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy dù từ đầu đến cuối bị cáo khai không biết gì về heroin. Bản án có hiệu lực pháp luật, người mẹ của chị Hoàn thấy có quá nhiều khuất tất nên đã kiên trì khiếu nại khắp nơi. Bởi lẽ, theo tòa cáo buộc thì cô con gái hai mươi tuổi của bà thu nhập lên đến gần nửa triệu đồng một ngày, trong khi hàng ngày chị Hoàn vẫn phải ngửa tay xin tiền mẹ, không có điện thoại di động hay trang sức đắt tiền như bạn bè cùng trang lứa.

Sau đó, TAND TP đã kháng nghị giám đốc thẩm rồi hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Theo cấp giám đốc thẩm, tại phiên sơ thẩm, chị Hoàn đã khai ra một tình tiết khá “nặng ký” có thể làm thay đổi toàn bộ nội dung vụ án: Lúc L. (người khai là mua ma túy từ chị Hoàn) mang bầu, chị Hoàn đi nhảy đầm với chồng của L. Biết chuyện, chị em L. kéo đến nhà chị Hoàn định hành hung nhưng đã được mọi người can ngăn. Với tình tiết hai bên mâu thuẫn như thế, lẽ ra tòa sơ thẩm phải trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng lại tự mình đi xác minh rồi buộc tội là không đảm bảo quy định tố tụng...

Xử sơ thẩm lần hai, TAND quận 1 tiếp tục phạt chị Hoàn 10 năm tù với nhận định rằng giữa hai bên có mâu thuẫn nhưng không đến mức nghiêm trọng để đi vu oan giá họa nhau như thế. Đầu năm 2008, TAND TP tiếp tục hủy bản án này vì căn cứ kết tội chưa vững.

Trong phiên xử sơ thẩm lần ba vào giữa tháng 12-2008, chị Hoàn tiếp tục kêu oan. Lẽ ra tòa đã phán quyết nhưng phải hoãn xử vì công tố viên bỏ ngang phiên xử ra về. Ngày 26-2 vừa qua, VKSND quận 1 đã rút toàn bộ quyết định truy tố đối với chị Hoàn vì kết luận chứng cứ buộc tội không đủ cơ sở. Từ đó, tòa đã đình chỉ vụ án như trên.