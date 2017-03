Nghi án mẹ sát hại 3 con ruột rồi bỏ lên rừng

Ngày 17-8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Phàn Mùi Mẩy (25 tuổi, trú Quảng Nguyên, Xín Mần, Hà Giang), nghi phạm trong vụ án sát hại ba con ruột đã ra đầu thú. Tại cơ quan công an, bước đầu Mẩy thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, vào đêm 15 rạng sáng 16-8, tại thôn Quang Minh (xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần) đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến ba cháu nhỏ (5 tuổi, 3 tuổi và 14 tháng tuổi) trong một gia đình bị sát hại.

Ngay khi nhận được trình báo, lực lượng Công an tỉnh Hà Giang đã trực tiếp có mặt ở nơi xảy ra vụ án.

Tại hiện trường, ba cháu nhỏ bị đốt, một góc nhà cũng bị cháy. Quá trình điều tra ban đầu cho thấy ba cháu bé đã bị thắt cổ trước khi đốt. Tại thời điểm này, Phàn Mùi Mẩy không có mặt tại địa phương, một số người dân cho biết nhìn thấy Mẩy đi vào rừng.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang cùng Công an huyện Xín Mần đã được huy động để truy bắt nghi phạm. Khoảng 20 giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ Phàn Mùi Mẩy.



Huyện Xín Mần, nơi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng

Ông Nguyễn Thế Hệ - Chủ tịch UBND xã Quảng Nguyên cho biết hiện tại chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân trong thôn và gia đình đã tiến hành mai táng cho ba cháu bé xấu số. UBND huyện Xín Mần cùng UBND xã Quảng Nguyên cũng đã hỗ trợ tiền cho gia đình các cháu.

Theo ông Hệ, gia đình Phàn Mùi Mẩy thuộc diện hộ nghèo. Mẩy cũng là một người hoàn toàn bình thường, không nằm trong diện theo dõi thần kinh hay nghiện ngập. Đêm hôm xảy ra vụ việc, chồng và mẹ chồng của Mẩy đi ăn rằm, chỉ còn Mẩy cùng ba người con ở nhà. Đến khoảng 1 giờ sáng 16-8, Công an xã Quảng Nguyên nhận được tin báo của người dân về vụ việc trên.

“Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt, Mẩy không có mặt tại địa phương. Đây là vụ án dã man nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn” - ông Hệ nói.