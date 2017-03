Nghi án một học sinh bị bắt cóc tống tiền

“Chiều 12-6, tôi đang ở nhà thì bất ngờ nhận được điện thoại của một người đàn ông cho biết cháu tôi thiếu nợ 6.000 USD. Yêu cầu gia đình đưa tiền qua Campuchia chuộc về nếu không họ sẽ đưa Dương đi bán”.

Cũng theo bà Ghê, người đàn ông liên tục gọi về đòi tiền chuộc và nói Dương thiếu nợ vì đã mượn 6.000 USD để đánh bài. Người này hẹn đúng 10 giờ ngày 13-6, gia đình phải nộp tiền đúng hạn. Quá lo lắng nên gia đình bà Ghê đã báo công an, đồng thời bán tài sản và vay mượn tiền để chuộc Dương về. Khoảng 12 giờ ngày 13-6, gia đình bà Ghê thuê xe ô tô đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Tiếp đó, theo sự hướng dẫn của một người đàn ông qua số điện thoại 8559768820112, anh Hiền (chú của Dương) được xe ôm chở mang tiền sang Campuchia, còn mọi người ở lại cửa khẩu chờ. Khi xe chở anh Hiền đến một đoạn đường vắng thì gặp hai thanh niên đứng chờ sẵn nhận số tiền 110 triệu đồng. Nhận tiền, hai thanh niên lên xe bỏ đi. Sau đó, người xe ôm được điện thoại bảo chở anh Hiền đến một casino nhận cháu anh về.

Về nhà, Dương kể lại trưa 12-6 Dương đi bộ từ nhà ra trạm xe buýt trên đường ĐT768 để đến trường THCS lấy bằng tốt nghiệp. Trong lúc đang chờ xe thì có một chiếc xe du lịch bốn chỗ màu xám, hướng từ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu trờ tới hỏi đường. Trên xe có ba thanh niên, một bà già khoảng 70 tuổi hỏi Dương đường về Biên Hòa. Do bà già nói khó nghe nên Dương ghé sát đầu vào xe để nghe rõ hơn. Tuy nhiên, khi Dương vừa ghé đầu vào xe thì không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì Dương được một người xe ôm chở sang Campuchia, nhốt vào một căn phòng. Tiếp đó xuất hiện một số người đến chích điện, đánh đập Dương, đồng thời gọi điện thoại về nhà yêu cầu gia đình mang tiền sang chuộc.

“Từ lúc về nhà Dương không ăn uống được, ăn vào là ói ra, người có nhiều vết bầm, vết chích điện trên người. Công an địa phương cho rằng Dương đi đánh bài nên không thể can thiệp. Nhưng theo tôi thì cháu tôi bị bắt cóc tống tiền” - bà Ghê bức xúc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đinh Quốc Việt, Trưởng Công an xã Tân Bình, cho biết công an xã đang lập hồ sơ chuyển đến công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ.